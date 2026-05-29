Hunde überrascht von unerwartetem menschlichem Verhalten: Studie zeigt Erwartungen an Gesten

Eine neue Studie der Veterinärmedizinischen Universität Wien zeigt, dass Hunde eine Vorstellung davon haben, wie Menschen auf bestimmte Gesten reagieren sollten. Bei widersprüchlichem Verhalten zeigen die Tiere Anzeichen von Überraschung.

Hunde sind bekannt für ihre enge Bindung zum Menschen. Eine aktuelle Studie hat nun gezeigt, dass sie sogar eine Vorstellung davon haben, wie Menschen auf bestimmte Gesten reagieren sollten.

Forschende der Veterinärmedizinischen Universität Wien untersuchten die Reaktionen von 39 Haushunden auf Videos, in denen Schauspielerinnen Gesten wie Winken oder Zeigen ausführten. Die Tiere erwarteten offenbar, dass die Menschen den Gesten folgen - und zeigten Überraschung, wenn dies nicht geschah. Die Studie, veröffentlicht in der Fachzeitschrift 'Cognition', wurde von Lucrezia Lonardo vom Messerli Forschungsinstitut für Mensch-Tier-Beziehung durchgeführt. In den Videoclips winkte eine Schauspielerin die andere zu sich her oder wies sie mit deutlichem Fingerzeig von dannen.

Die zweite Schauspielerin folgte diesen Aufforderungen nicht immer. Es gab Situationen, in denen sie sich trotz einer abweisenden Geste auf die Kollegin zubewegte oder sich entfernte, obwohl sie einladend herbeigewunken wurde. Bei diesen widersprüchlichen Reaktionen weiteten sich die Pupillen der Hunde stärker als bei passenden Reaktionen. Dies interpretierten die Forschenden als Zeichen von Überraschung und erhöhter Aufmerksamkeit.

Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass Hunde soziale Erwartungen an menschliches Verhalten entwickelt haben. Sie haben gelernt, welche Reaktionen typischerweise auf bestimmte Gesten folgen. Diese Fähigkeit könnte auf die lange gemeinsame Evolutionsgeschichte von Hund und Mensch zurückgehen. Die Tiere sind darauf trainiert, menschliche Kommunikationssignale zu lesen und entsprechend zu handeln.

Die Studie liefert neue Einblicke in die kognitiven Fähigkeiten von Hunden und zeigt, dass sie nicht nur Befehle befolgen, sondern auch Erwartungen an die Konsistenz menschlicher Handlungen haben. Weitere Forschung könnte untersuchen, ob ähnliche Erwartungen auch bei anderen Haustieren wie Katzen bestehen oder ob Hunde spezifische Erwartungen an bestimmte Menschen haben. Die Ergebnisse könnten zudem praktische Anwendungen im Training und in der Mensch-Hund-Interaktion finden. Wenn Hunde enttäuscht oder überrascht reagieren, wenn Menschen sich inkonsistent verhalten, könnte dies die Beziehung beeinflussen.

Die Studie unterstreicht die Bedeutung von klarem und konsistentem Kommunikationsverhalten gegenüber Hunden, damit diese sich sicher und verstanden fühlen. Insgesamt zeigt die Untersuchung, dass Hunde über ein erstaunliches soziales Verständnis verfügen. Sie sind nicht nur passive Empfänger von Befehlen, sondern aktive Beobachter, die menschliches Verhalten vorhersagen und bewerten. Dies erweitert unser Wissen über die kognitiven Fähigkeiten von Hunden und ihre Fähigkeit, sich in einer menschlichen Welt zurechtzufinden.

Die Studie ist ein weiterer Beleg für die tiefe Verbindung zwischen Mensch und Hund, die auf gegenseitigem Verständnis basiert





SchweizerBauer / 🏆 51. in CH We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Hunde Gesten Überraschung Erwartungen Studie

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Chakra-Reinigung für Vierbeiner – jetzt bekommen Hunde spirituelle Eier-MassagenEier-Massage für Hunde, Blumenwasser gegen schlechte Energien und spirituelle Reinigung für Katzen: In Ecuador werden Haustiere jetzt mit uralten Anden-Ritualen verwöhnt. Wie das aussieht – zeigt unser Video.

Read more »

In der Reussebene müssen Hunde an die kurze LeineImmer mehr Hundehaltende sind in den vergangenen Jahren in die Dietwiler Reussebene gekommen. Das führte zu Konflikten. Der Gemeinderat hatte deshalb eine Leinenpflicht eingeführt. Was das für Hundehaltende nun bedeutet.

Read more »

Chakra-Reinigung für Vierbeiner – jetzt bekommen Hunde spirituelle Eier-MassagenEier-Massage für Hunde, Blumenwasser gegen schlechte Energien und spirituelle Reinigung für Katzen: In Ecuador werden Haustiere jetzt mit uralten Anden-Ritualen verwöhnt. Wie das aussieht – zeigt unser Video.

Read more »

Hunde staunen über regelwidriges Verhalten von MenschenHunde besitzen offenbar eine Vorstellung von ungeschriebenen Regeln des gesellschaftlichen Zusammenlebens von Menschen. Verstösst ein Mensch gegen eine solche Regel, reagieren die Tiere mit geweiteten Pupillen.

Read more »