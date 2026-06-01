Hunde beissen häufiger, Hummeln vergessen: Was die Hitze mit Tieren macht

Hohe Temperaturen machen Tiere aggressiver und beeinträchtigen ihre geistigen Fähigkeiten, wie Studien zeigen. Forschende warnen vor unterschätzten Folgen für ganze Ökosysteme.

Hunde beissen häufiger, Hummeln vergessen: Was die Hitze mit Tiere n macht. Hohe Temperaturen machen Tiere aggressiver und beeinträchtigen ihre geistigen Fähigkeiten, wie Studien zeigen. Forschende warnen vor unterschätzten Folgen für ganze Ökosysteme.

Hohe Temperaturen beeinträchtigen nicht nur den Körper, sondern auch das Verhalten von Tieren, wie mehrere Studien zeigen. Hummeln können bei hohen Temperaturen schlechter lernen, welche Blüten sie anfliegen sollen. Gerade viele Tiere an ihre Grenzen - und das nicht nur körperlich. Das zeigen mehrere internationale Studien.

Forschende beobachten zunehmend, dass hohe Temperaturen auch das Verhalten sowie die geistigen Fähigkeiten von Tieren beeinträchtigen, wie das Davon betroffen sind auch Vögel, wie eine Studie mit südlichen Weisstirn-Schwätzern in Südafrika zeigt. Eine sich verändernde Klimawelt macht die Fähigkeit zur Anpassung wichtiger denn je. Nicht nur das Lernvermögen leidet. Verschiedene Untersuchungen deuten darauf hin, dass Tiere bei Hitze aggressiver werden.

So analysierten Forschende knapp 70'000 Hundebiss-Meldungen aus mehreren US-Städten. An besonders heissen Tagen lag das Risiko für Bissvorfälle deutlich höher als an kühleren Tagen. Auch andere Tierarten reagieren gereizter. Gemsen in den italienischen Apenninen liefern sich bei steigenden Temperaturen häufiger Kämpfe um knapper werdende Nahrungsquellen.

Die Forschenden gehen davon aus, dass sich dieses Verhalten durch den Klimawandel weiter verstärken könnte. Zebrafinken scheiterten bei Hitze häufiger an einfachen Aufgaben zur Futtersuche. Mäuse fanden schlechter durch Labyrinthe, und selbst Fische wie Guppys hatten Mühe, den richtigen Weg zu einem begehrten Ziel zu finden. Besonders gross dürften die Folgen für Insekten sein.

Hummeln lernten in Experimenten bei hohen Temperaturen deutlich schlechter, Farben mit Futterquellen zu verknüpfen. Wenn Bestäuber vergessen, welche Blüten sie anfliegen sollen, hat das Folgen für die Landwirtschaft und natürliche Ökosysteme. Besorgniserregend ist auch, dass Tiere bei Hitze weniger aufmerksam werden. In Experimenten reagierten südliche Weisstirn-Schwätzer auf ein Raubtier ähnlich gleichgültig wie auf einen harmlosen Gegenstand.

Nach Einschätzung der Forschenden könnte dies das Risiko erhöhen, Beute von Räubern zu werden. Da Hitzewellen weltweit häufiger und intensiver auftreten, befürchten sie, dass die Auswirkungen bislang unterschätzt werden





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