Hund nach Autounfall in Mittelbünden wieder aufgefunden

Ein Hund namens Lenny war nach einem Autounfall in Mittelbünden verschwunden. Die 55-jährige Lenkerin eines Kleinwagens war bei der Kollision eingeklemmt worden und hatte zunächst keinen Sichtkontakt zu ihrem Hund.

Ein Hund namens Lenny war nach einem Autounfall in Mittelbünden verschwunden. Die 55-jährige Lenkerin eines Kleinwagens war bei der Kollision eingeklemmt worden und hatte zunächst keinen Sichtkontakt zu ihrem Hund .

Am Sonntagabend kam es auf der Italienischen Strasse H13 im Kanton Graubünden zu einer heftigen Kollision. Ein Fahrzeuglenker geriet teilweise auf die Gegenfahrbahn und stieß seitlich mit einem entgegenkommenden Kleinwagen zusammen. Bei dem Unfall wurde die Lenkerin des Kleinwagens verletzt. Der Hund Lenny war zunächst nicht auffindbar.

Die Polizei stufte den mutmasslichen Verursacher des Unfalls als fahrunfähig ein und ordnete weitere Massnahmen an. Am Pfingstmontag wurde der Hund Lenny von Ferienreisenden auf der nahe gelegenen Autostrasse N13 aufgegriffen. Er blieb unverletzt und konnte seiner Familie zurückgegeben werden. Die 55-jährige Lenkerin wurde im Fahrzeug eingeklemmt und wurde von Einsatzkräften der Strassenrettung Thusis und der Rettung Mittelbünden befreit und ins Spital Thusis gebracht.

Der Unfall ereignete sich um 18 Uhr zwischen Zillis und Andeer. Nach der Streifkollision geriet der Kleinwagen ins Schleudern, querte die Fahrbahn und überschlug sich im angrenzenden Unterholz





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