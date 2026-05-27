Hund feuert Schrotflinte ab und trifft eine Frau am Arm

Ein Hund in einem Auto löst eine geladene Schrotflinte aus und trifft eine Frau am Arm. Die Polizei in Scottsbluff, Nebraska, musste ausrücken, weil ein Hund eine Frau angeschossen hatte.

Ein Hund in einem Auto löst eine geladene Schrotflinte aus und trifft eine Frau am Arm . Die Polizei in Scottsbluff, Nebraska , musste ausrücken, weil ein Hund eine Frau angeschossen hatte.

Der Vorfall ereignete sich bei einer Tankstelle in der Kleinstadt. Ein Hund hatte die Schrotflinte in einem Auto ausgelöst, als er sich bei der Ankunft des Fahrzeugs vor dem Laden auf dem Rücksitz hin und her bewegte. Die Frau, die mit ihrem Auto an einer Ampel in der Nähe angehalten hatte, wurde von einer Kugel aus der Schrotflinte getroffen. Ihre Verletzung wurde nicht als lebensbedrohlich eingestuft.

Ein Familienmitglied brachte sie zur Behandlung in ein Spital. In Nebraska ist das Mitführen einer geladenen Schrotflitte im Auto verboten. Ein Verstoss wird mit einer Geldstrafe von mindestens 50 Dollar geahndet. Unfälle, bei denen Menschen durch von Tieren ausgelöste Waffen zu Schaden kommen, ereignen sich vor allem im Jagd-Umfeld





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