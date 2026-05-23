Hull City, Oliver McBurnie und die Schweizer Eishockey-Nati: Die Highlights der letzten Tage

In diesem News-Text werden die Ereignisse der letzten Tage zusammengefasst, darunter die Aufstiegsfeier von Hull City in die englische Premier League, das entscheidende Tor von Oliver McBurnie und die Eishockey-Nati-Auftritte der Schweiz bei der Heim-WM.

Hull City ist der dritte Aufsteiger in die englische Premier League. Oliver McBurnie erzielt das entscheidende 1:0 im Londoner Wembley im Playoff-Final gegen Middlesbrough in der fünften Minute der Nachspielzeit.

Mit Hull City steigt der Sechste der regulären Championship-Saison auf. Die anderen beiden Aufsteiger sind Coventry und Ipswich, die sich als Erst- und Zweitplatzierte den Platz in der Premier League ohne Umweg über die Playoffs sicherten. Für Hull City mit Liam Millar im Kader kommt der Erfolg, der Mehreinnahmen von rund 200 Millionen Pfund (210 Millionen Franken) sichert. In der letzten Saison hatte der Klub den Abstieg in die 3.

Liga nur dank des besseren Torverhältnisses verhindert. Zuletzt spielte Hull City 2016/2017 in der Premier League. Die Schweizer Fans wünschen dem Hockey-Nati von Jan Cadieux den ganz grossen Coup. Eishockey-Euphorie in der Schweiz: Das sagen die Fans zu den Nati-Auftritten bei der Heim-WM





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