Eine US-Geschworenenjury hat Huawei in zehn von zwölf Anklagepunkten für schuldig gesprochen. Das Urteil betrifft Sanktionsverstösse und Betrug, während das Unternehmen mit KI-Strategien weitermacht.

Der chinesische Technologiekonzern Huawei ist in den Vereinigten Staaten in zehn von zwölf Anklagepunkten für schuldig gesprochen worden. Eine Geschworenenjury in Brooklyn urteilte am Dienstag, dass das Unternehmen Bankbetrug, Geldwäsche und Verschwörung zum Diebstahl von Geschäftsgeheimnissen begangen hat. Der Schuldspruch stellt einen weiteren massiven rechtlichen und reputationsbedingten Rückschlag für den globalen Marktführer dar, der trotz intensiver US- Sanktionen weiter expandiert.

Details zu den Vergehen und Betrugsmethoden

Die Jury befand Huawei für schuldig, amerikanische Sanktionen gegen den Iran umgangen zu haben. Dabei wurde ermittelt, dass der Konzern seine Geschäfte über eine britische Tochterfirma abwickelte, die als Skycom firmierte. Tatsächlich handelte es sich bei Skycom um eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Huawei. Durch diese Tarnung sollte getuscht werden, dass das chinesische Unternehmen keine direkten Geschäfte im Iran tätigte, was den Zugang zu US-Finanzdienstleistungen und westlicher Technologie ermöglichte.

Also read Huawei in den USA schuldig gesprochen Geldwäsche und Geheimnisdiebstahl

Zusätzlich wurden Cisco und T-Mobile als betroffene Parteien genannt, die durch die Handelsbeziehungen geschädigt wurden. Die Anklagepunkte umfassten zudem Versuche, Banken über die wahren Beteiligungsverhältnisse und Transaktionshistorie zu täuschen. Ziel dieser Maßnahmen war es, internationale Transaktionen zu ermöglichen, die eigentlich durch die amerikanischen Sanktionen verboten waren. Die Geschworenen sahen in diesen Handlungen eine systematische Verschwörung zur Umgehung von Gesetzen.

Freisprüche und Reaktionen der accused Partei

Trotz der breiten Verurteilung wurde Huawei in zwei Punkten freigesprochen. Diese betrafen insbesondere den Vorwurf der Verschwörung nach dem RICO-Gesetz sowie die Anklage wegen Verschwörung zur Behinderung der Justiz. Huawei wies alle Vorwürfe als rechtlich und sachlich unbegründet zurück. Das Unternehmen kündigte an, das Urteil sorgfältig zu prüfen und alle verfügbaren rechtlichen Schritte einzuleiten, um die Urteile möglicherweise anzufechten.

Advertisement

Die rechtlichen Folgen für das Technologieunternehmen sind gravierend. Es drohen hohe Geldstrafen, die Einziehung von Vermögenswerten sowie Schadenersatzzahlungen. Die exakte Höhe der finanziellen Sanktionen ist zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht bekannt. Die Strafmassverkündung ist für den September 2027 geplant, was Huawei noch lange unter rechtlichem Druck halten wird. Der Konzern beteuert weiterhin, seine internationale Marktposition durch Innovationen zu stärken.

Diplomatischer Hintergrund und Meng Wanzhou

Der lange rechtliche Konflikt hat seine Wurzeln im Dezember 2018. Damals wurde Meng Wanzhou, die Finanzchefin von Huawei, auf Ersuchen der USA in Kanada festgenommen. Ihr Fall löste eine schwere diplomatische Krise zwischen den Vereinigten Staaten, Kanada und China aus. Meng wehrte sich fast drei Jahre gegen ihre Auslieferung in die Vereinigten Staaten.

Die Situation endete im Jahr 2021 mit einem Vergleich, bei dem Meng eine Vereinbarung mit der US-Justiz schloss. Daraufhin konnte sie nach China zurückkehren, während das Verfahren gegen das Mutterunternehmen Huawei fortgesetzt wurde. Dieser Vorgang prägte die geopolitischen Spannungen im Technologiebereich maßgeblich und führte zu einem strengeren Monitoring chinesischer Investitions- und Technologietätigkeiten im Westen.

Auswirkungen auf den Markt und Zukunftsaussichten

Internationale Marktchancen für Huawei bleiben trotz der US-Sanktionen erhalten, da das Unternehmen sich stark auf andere Regionen konzentriert. Besonders im Bereich der Künstlichen Intelligenz baut Huawei seine Stellung aus und entwickelt fortschrittliche KI-Chips. Der Konzern agiert weiterhin als wichtiger Akteur im globalen Technologiemarkt, auch wenn der Zugang zu westlicher Halbleiterproduktion erschwert ist.

Advertisement

Auch in Deutschland wurden die Regularien für Huawei verschärft. Im Juli 2024 einigten sich die Bundesregierung und Mobilfunknetzbetreiber auf konkrete Einschränkungen. Ab Ende 2026 dürfen bestimmte Huawei-Komponenten nicht mehr im Kernnetz verwendet werden. Die Vorgaben sollen bis 2029 weiter verschärft werden. Dies unterstreicht die weltweite Abgrenzung von chinesischer Infrastrukturtechnologie, die mit Sicherheitbedenken und politischen Sanktionen einhergeht.