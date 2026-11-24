US-Geschworene sprechen Huawei der Geldwäsche und des Diebstahls von Firmengeheimnissen schuldig. Die Strafmassverkündung ist für September 2027 geplant. Der Konzern wird in Berufung gehen.

US-Geschworene haben den chinesischen Technologiekonzern Huawei im Rahmen eines mehrjährigen Rechtsstreits der Geldwäsche und des Diebstahls von Firmengeheimnisse n schuldig gesprochen. Zusätzlich stellten die Jury-Mitglieder fest, dass der Konzern Banken dabei betrogen hat, Geschäfte im Iran abzuwickeln, wobei die Bankiers über die wahren Kunden verunsichert wurden. Diese Urteile markieren einen entscheidenden Wendepunkt in einem der langwierigsten Handels- und Rechtsstreitigkeiten zwischen Washington und Peking.

Details zum Schuldspruch und Ausnahmen

Neben den verhängnisvollen Verurteilungen wegen Betrugs und Geheimnisdiebstahls sahen die Geschworenen jedoch andere schwere Vorwürfe als nicht erwiesen an. Spezifisch wurden die Anklagepunkte der Justizbehinderung und der Teilnahme an organisierter Kriminalität von der Jury fallengelassen. Diese Entlastung bezüglich der schwerwiegendsten ethischen Vorwürfe könnte zukünftige juristische Schritte beeinflussen, bleibt aber im Schatten der festgestellten finanziellen Delikte. Die offizielle Verkündung der Strafmassregelung wurde durch Richterin Ann Donnelly für Anfang September 2027 terminiert.

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Reaktion der Verteidigung und strategische Ausrichtung

Unmittelbar nach der Verkündung des Urteils erklärte ein Rechtsanwalt von Huawei gegenüber der Nachrichtenagentur Bloomberg, dass der chinesische Technologieriese das Urteil nicht akzeptieren werde. Stattdessen wird Huawei in Berufung gehen, um die Verurteilungen rückgängig zu machen und den Ruf des Unternehmens zu schützen. Dieser Schritt ist typisch für Unternehmen in solchen hochpolitischen Kontexten, die oft Jahre für die juristische Aufarbeitung benötigen. Die Verteidigung wird versuchen, die Argumentation der Geschworenen hinterfragt und die Auslegung der Gesetze bezüglich der Bankgeschäfte im Iran neu darzulegen.

Historischer Kontext und der Fall Meng Wanzhou

Die Ursprünge dieser rechtlichen Auseinandersetzung reichen bis ins Jahr 2018 zurück, als die US-Staatsanwälte die Ermittlungen einleiteten. Die Anklagen wurden Anfang 2019 öffentlich bekannt gegeben, woraufhin sich ein jahrelanger juristischer Kampf entwickelte. Ein zentraler Aspekt dieses Falls war die Inhaftierung der Finanzvorstandsdame Meng Wanzhou im Dezember 2018. Sie konnte erst 2021 nach China zurückkehren, nachdem sie die Verletzung von Iran-Sanktionen durch Huawei eingeräumt hatte. Während dieser Zeit war das Verfahren unter anderem durch die globale Corona-Pandemie in seinen Abläufen verlangsamt worden, was die Gesamtdauer des Prozesses erheblich verlängerte.

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Folgen für den globalen Markt und die Konkurrenz

Infolge der anhaltenden rechtlichen Probleme und geopolitischer Spannungen hat Huawei seine dominante Position im internationalen Markt erheblich eingebüßt. Als einst größter Ausrüster von Telekommunikations-Netzwerken weltweit verlor das Unternehmen seinen Status, als viele westliche Nationen Bedenken regarding der Datensicherheit äußerten und Handelsbeschränkungen verhängten. Dies öffnete der Konkurrenz, insbesondere nordamerikanischen und europäischen Anbietern, die Tür für ein enormes Wachstum in kritischen Infrastrukturprojekten. Die Sicherheitsbedenken der USA und ihrer Verbündeten blieben trotz der rechtlichen Nuancen ein Haupthindernis für das Geschäftsmodell.

Auswirkungen auf den Smartphone-Sektor

Auch im Sektor der mobilen Endgeräte musste Huawei deutliche Einbußen verzeichnen. Die starke Position im internationalen Smartphone-Markt ging verloren, als Google den chinesischen Herstellern die Nutzung der proprietären Android-Dienste untersagte. Ohne den Zugang zu den Google Play Store und vorinstallierten Google-Apps war es für Huawei schwierig, sich im westlichen Markt gegen etablierte Marken wie Samsung oder Apple zu behaupten. Dies zwang das Unternehmen zu radikalen strategischen Anpassungen und der Entwicklung eigener Alternativen für das mobile Ökosystem.

Aktuelle Situation im Heimatmarkt China

Trotz der internationalen Herausforderungen spielt Huawei in seinem Heimatmarkt China weiterhin eine Führungsrolle im Technologiebereich. Das Unternehmen ist weiterhin treibende Kraft bei der Entwicklung moderner Halbleiter und Chips, was angesichts der US-amerikanischen Verkaufsverbote für fortschrittliche Technologie eine besondere strategische Bedeutung hat. Während der globale Fußabdruck geschrumpft ist, investiert Huawei stark in die autonome Entwicklung innerhalb Chinas, um sich von ausländischen Technologien unabhängig zu machen. Die Zukunft wird zeigen, wie stark die neuen Schuldsprüche diese heimische Dominanz beeinträchtigen oder ob sie nur auf den US-Markt beschränkt bleiben.