Huawei Digital Power präsentiert nachhaltige Lösungen für KI-Rechenzentren auf dem Data Center Infrastructure Summit

Huawei Digital Power stellte auf dem Data Center Infrastructure Summit im Rahmen der Huawei Connect 2025 neue Lösungen für nachhaltige KI-Rechenzentren vor, um der wachsenden Nachfrage nach Rechenleistung im Zeitalter der industriellen Intelligenz gerecht zu werden. Der Summit brachte führende Experten und Branchenakteure zusammen, um über die Zukunft der Rechenzentrums-Infrastruktur zu diskutieren und innovative Ansätze für umweltfreundliches und effizientes Computing vorzustellen.

Die Huawei Connect 2025 wurde in Shanghai eröffnet. Im Rahmen dieser bedeutenden Veranstaltung veranstaltete Huawei Digital Power den Data Center Infrastructure Summit, ein Gipfeltreffen, das über 500 Führungskräfte, technische Experten und Partner aus der globalen Rechenzentrumsbranche zusammenbrachte.

Ziel war es, neue Technologien und bewährte Praktiken zu diskutieren, um eine umweltfreundliche und kohlenstoffarme digitale Infrastruktur für das Zeitalter der industriellen Intelligenz zu etablieren. Huawei Digital Power präsentierte dabei seine neuesten Lösungen für nachhaltige digitale Stromversorgung, die für verschiedene Anwendungsszenarien konzipiert sind, sowie Erfolgsgeschichten aus der Zusammenarbeit mit Branchenakteuren, um hochwertige, sichere und zuverlässige Rechenzentren für das KI-Zeitalter zu entwickeln. Die Schwerpunkte lagen auf der Gestaltung einer zukunftsorientierten Infrastruktur, die den Anforderungen des explosionsartigen Wachstums im Bereich der künstlichen Intelligenz gerecht wird.\Bob He, Vizepräsident von Huawei Digital Power, betonte in seiner Rede, dass KI-Rechenzentren angesichts des rasanten Anstiegs der KI-Rechenleistung als „Computing-Fabriken“ fungieren werden. Dies erfordert eine grundlegende Neuausrichtung der Infrastruktur. Er hob hervor, dass eine effiziente und zuverlässige Energieversorgung von den Netzen bis zu den Chips von entscheidender Bedeutung ist. Dies erfordert eine Vereinfachung der Umwandlungsverbindungen und Innovationen in der Stromversorgungsarchitektur. Im Bereich Wärmemanagement wurde eine hybride Architektur mit einstellbarem Luft-Flüssigkeits-Verhältnis als vielversprechende Lösung für die Anpassung an dynamische KI-Serviceanforderungen vorgestellt. Um den Anforderungen des KI-Zeitalters optimal zu begegnen, muss die Infrastruktur der Zukunft von Anfang an auf KI-Bereitschaft ausgerichtet sein. Dabei gilt es, die Unvorhersehbarkeit der traditionellen Rechenzentrumstechnik durch produktorientierte und vorgefertigte KI-Rechenzentrumslösungen zu ersetzen. Huawei plant, seine Investitionen in Forschung und Entwicklung in den Bereichen Stromversorgung, Wärmemanagement und Infrastruktur weiter zu verstärken, um zuverlässige, agile und nachhaltige KI-Rechenzentren voranzutreiben und gemeinsam mit der Industrie eine neue Ära des intelligenten Computing zu gestalten.\Steve Kim, Präsident für Rechenzentrumseinrichtungen und kritische Stromversorgung bei Huawei Digital Power, wies auf dem Gipfel darauf hin, dass KI-Grundlagenmodelle die intelligente Transformation verschiedener Branchen beschleunigen und die globale Verbreitung von GW-Maßstab-Clustern vorantreiben. Experten prognostizieren, dass die Kapazität neuer KI-Rechenzentren in den nächsten fünf Jahren auf 112 GW ansteigen wird. Um auf die Herausforderungen in Bezug auf Sicherheit, Bereitstellung, IT-Entwicklung und Energieverbrauch im intelligenten Computing zu reagieren, stellte Huawei seine KI-Datenzentrums-Konstruktionsrichtlinie RAS vor. Diese Richtlinie basiert auf kontinuierlichen Innovationen in Technologie und Architektur und bietet umfassende Lösungen für KI-Rechenzentren, einschließlich Referenzdesigns für alle Szenarien, hochzuverlässiger Produkte, globaler Ökosysteme und Dienstleistungen für den gesamten Lebenszyklus. Ziel ist es, eine zuverlässige, agile und nachhaltige intelligente Computing-Infrastruktur zu schaffen, die es Kunden ermöglicht, die enormen Chancen des KI-Zeitalters voll auszuschöpfen. Während der Veranstaltung veröffentlichte Huawei außerdem das „AIDC Facility Reference Design White Paper“, das detaillierte Leitlinien für die standardisierte Planung und den Bau von KI-Rechenzentren bietet. Dieses White Paper analysiert die Herausforderungen, denen sich hochdichte Schränke in KI-Rechenzentren in Bezug auf Kühlung, Stromversorgung, Bodenhöhe und Tragfähigkeit stellen, und liefert Designvorschläge für verschiedene Bereiche. Es beinhaltet Referenzdesignlösungen für KI-Rechenzentren, die auf unterschiedlichen Leistungsdichten basieren. Huawei Digital Power präsentierte zudem innovative umweltfreundliche und kohlenstoffarme Lösungen, mit Fokus auf effizientem Stromverbrauch, Elektrifizierung und kohlenstoffarmer Stromerzeugung. Mit der Weiterentwicklung der Computerinfrastruktur und den Fortschritten in den Technologien für tiefgreifendes Modelldenken und die Fusion mehrerer Modelle verschieben sich die Anwendungsszenarien und der Wert der KI vom quantitativen Wachstum hin zur qualitativen Transformation. Durch Investitionen in Innovationen und die Integration von Digital- und Leistungselektroniktechnologien strebt Huawei Digital Power danach, eine robuste Grundlage für intelligentes Computing zu schaffen, die mehr Rechenleistung pro Watt ermöglicht und die branchenweite Zusammenarbeit fördert, um eine bessere und umweltfreundlichere Zukunft zu gestalten. Des Weiteren fand am 13. Mai 2025 der Global Data Center Facility Summit 2025 in Dubai unter dem Motto „Power the Digital Era Forward' statt, was die globale Reichweite und Bedeutung dieser Thematik unterstreicht





