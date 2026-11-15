Huajiang-Brücke: Chinas höchste Brücke wird zum Touristen-Magneten

Die Huajiang-Grand-Canyon-Brücke in China hat mit 625 Metern Höhe nicht nur die Logistik revolutioniert, sondern zieht seit der Eröffnung Millionen von Touristen an und transformiert die lokale Wirtschaft.

Die Huajiang Grand Canyon Bridge über dem Flussbett des Beipan Jiang hat sich innerhalb weniger Monate zu einem der bedeutendsten Tourismusziele der Welt entwickelt. Mit einer Höhe von 625 Metern über dem Talboden ist sie derzeit die höchste Brücke der Welt. Seit mehr als einem Jahr ist die rund drei Kilometer lange Stahlkonstruktion in Betrieb und lockt sowohl Verkehrsteilnehmer als auch zahlreiche Touristen in die abgelegene Region Chinas. Die massive Infrastrukturlösung hat die Anreisezeit für Autos von bisher zwei Stunden auf lediglich zwei Minuten verkürzt und bietet gleichzeitig spektakuläre Erlebnisse für Besucher.

Rekordhöhe und Verkehrsrevolution

Die Huajiang Grand Canyon Bridge ragt 625 Meter über das Flussbett des Beipan Jiang. Das Bauwerk ist fast drei Kilometer lang und hat die verkehrstechnische Erschließung der gesamten Region grundlegend transformiert. Zuvor dauerte die Überquerung der gewaltigen Huajiang-Schlucht zwei Stunden. Heute reduziert sich die Fahrzeit auf nur noch zwei Minuten. Diese massive Steigerung der Effizienz hat die Isolation der lokalen Gemeinden aufgehoben und den wirtschaftlichen Austausch in der Bergregion massiv beschleunigt. Die Brücke stellt somit nicht nur ein technisches Meisterwerk dar, sondern ist die zentrale Lebensader für den täglichen Verkehr geworden.

Also read Historisches Dreiergespräch: Trump, Putin und Xi diskutieren Atomwaffen und Ukraine-Krieg

Tourismus als Kernbestandteil der Planung

Tourismus war kein nachträglicher Gedanke, sondern wurde von Anfang an in den Planungsprozess integriert. Die Entwickler bezogen bereits in der Entwurfsphase die Brücke und ein mehr als 50 Quadratkilometer großes Umland in einen umfassenden Tourismusplan ein. Statt erst nach der Fertigstellung neue Attraktionen hinzuzufügen, gestalteten die Planer Teile der Brücke direkt in Besucherbereiche um. Dies ermöglichte eine nahtlose Nutzung der Infrastruktur für Freizeitzwecke. Die Konzeption zielte darauf ab, die Einzigartigkeit der Struktur sofort für die Öffentlichkeit zugänglich zu machen und sie als Dauerattraktion zu etablieren.

Spektrale Attraktionen für Besucher

Die Besucherinfrastruktur ist vielfältig und reicht weit über das bloße Betrachten hinaus. Eine eigene Ausfahrt führt direkt zu einem Besucherzentrum. Unter der Ebene für Autos befindet sich eine Fußgängerbrücke mit einem transparenten Glasboden. Diese Konstruktion ermöglicht es den Besuchern, den 625 Meter tiefen Abgrund direkt unter den Füßen zu sehen. Zudem gibt es ein Restaurant mit Panoramablick, das 800 Meter über dem Flussbett liegt. Es ist mit einem Aufzug erreichbar, der ebenfalls aus Glas besteht und den Eindruck der Schweberei verstärkt. Wer das Adrenalin sucht, kann die in der Brücke integrierten Vorrichtungen für Bungee-Jumping oder Gleitschirmflüge nutzen.

Advertisement

Wirtschaftlicher Aufschwung und Infrastruktur

Die hohen Besucherzahlen haben spürbare wirtschaftliche Auswirkungen auf die umliegende Region. In den umliegenden Dörfern eröffnen neue Unterkünfte, Restaurants und Läden. Das Wachstum ist so dynamisch, dass sogar Mobilfunkmasten in Eile errichtet werden, um den Empfang für die Besucher zu verbessern. Dies dient dem Zweck, die Eindrücke der Touristen in den sozialen Medien zu teilen, um noch mehr Besucher anzulocken. Die Huajiang Grand Canyon Bridge wirkt somit als Katalysator für die gesamte lokale Wirtschaft. Sie zieht Menschenmassen an, die traditionelle Lebensweisen verändern und neue Geschäftsmöglichkeiten schaffen.

Beispielhafte Besucherzahlen im Vergleich

Die Popularität der Brücke zeigt sich in den Zahlen deutlich. Im August, elf Monate nach der Eröffnung, waren bereits 3,3 Millionen Touristen zu Gast. Zum Vergleich: Das Jungfraujoch im Berner Oberland wurde im Jahr 2025 von etwas mehr als einer Million Menschen besucht. Diese Diskrepanz verdeutlicht das enorme Potenzial der Huajiang Grand Canyon Bridge. Selbst Technikinteressierte kommen im zugehörigen Museum auf ihre Kosten. Die Kombination aus historischer Bedeutung, technischer Brillanz und spektakulärer Lage macht die Brücke zu einem globalen Highlight. Die Zahl der Besucher wird voraussichtlich weiter steigen, da sich das Internet über die einzigartigen Erlebnisse verbreitet.