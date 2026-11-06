HSV gewinnt 3:1 gegen Gladbach dank Traumtoren

Der HSV beendet die Aufwärtstrend von Gladbach mit einem 3:1-Sieg. Miro Muheim, Shafiq Nandja und Albert Grönbaek treffen. Ko Itakura wird Rot.

Der Hamburger SV hat den Aufwärtstrend von Borussia Mönchengladbach in der Bundesliga jäh gestoppt. Mit einem 3:1-Sieg im heimischen Volksparkstadion sorgten die Hamburger für einen deutlichen Punktgewinn und verbesserten ihre Tabellenposition. Der Schweizer Miro Muheim erzielte bereits in der elften Minute das Führungstor mit einem Weitschuss aus dreißig Metern.

Traumtor von Muheim und Nandja-Premiere

Miro Muheim traf zum 1:0-FührungsTreffer des HSV. Es handelte sich dabei um sein drittes Weitschusstor in dieser Saison. Die Gastgeber begannen selbstbewusst nach den ersten vier Punkten in den letzten beiden Spielen. Shuto Machino verpasste bereits in der vierten Minute eine gute Möglichkeit zur Führung.

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Shafiq Nandja erzielte nach sechzig Minuten Spielzeit seinen ersten Treffer für den HSV. Dieser Goal krönte das Spiel der Hamburger, die in der Folgezeit das Übergewicht übernahmen. Gladbach versuchte zu reagieren, doch das Tor von Nandja entschied die Partie zunehmend.

Gelb-Rote Karte für Ko Itakura

Borussia Mönchengladbach musste fast die komplette zweite Halbzeit in Unterzahl spielen. Ko Itakura erhielt in der vierzigsten Minute die Gelb-Rote Karte wegen wiederholten Foulspiels. Dieser Moment veränderte die Dynamik des Spiels grundlegend.

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Der HSV erspielte sich daraufhin ein klares Übergewicht. Die Borussia verlegte sich auf Defensive und hatte große Probleme, den Druck der Hamburger abzuwehren. Joe Scally hatte kurz vor der Pause noch zum 1:1-Ausgleich für die Gäste getroffen.

Grönbaek und Endstand 3:1

Albert Grönbaek traf in der siebzigsten Minute zum 3:1. Sein weiterer Traumschuss sorgte für die endgültige Entscheidung. Nach dem Treffer war die Partie entschieden und der HSV feierte einen wichtigen Sieg. Gladbach bleibt Tabellenletzter mit vier Punkten.

Der HSV sprang vorerst auf Platz acht. Das Volksparkstadion war ausverkauft und 57.000 Fans bezeugten den Erfolg. Die Sorgen von Gladbach wurden durch die Niederlage wieder vergrößert. Der HSV nutzte die Chance zur Tabellenerholung effektiv und effizient.