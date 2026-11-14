HSG Baden-Endingen verpasst Heimsieg gegen Tabellenführer BSV Stans

Die HSG Baden-Endingen trennt sich mit 28:28 vom BSV Stans. Fehlschüsse und ein Rote Karte verhindert den Sieg im Spitzenspiel.

Die HSG Baden-Endingen hat im NLB-Spitzenkampf einen Punkt gegen den Tabellenführer BSV Stans mit 28:28 in der Sporthalle Aue geteilt. Die Gastgeber zeigten sich trotz einer starken Abwehrleistung und eines zeitweisen Vier-Tore-Vorsprungs zu ungenau vor dem Tor. Mehrfach verpassten die Aargauer die Chance, das Spiel frühzeitig zu entscheiden, was am Ende bitter blieb.

Starke Defensivarbeit bleibt ohne finale Durchschlagskraft

Vanja Šehić eröffnete den Abend für Baden-Endingen mit drei direkten Treffern in Folge, wodurch die Mannschaft zunächst mit 3:0 in Führung ging. Die Defensive stand von Minute eins an dicht und setzte den Gegner unter Druck, sodass Stans erst in der fünften Minute ihr erstes Tor erzielte. Trotz dieser aggressiven Spielweise ließen die Gastgeber gute Möglichkeiten aus, um den Vorsprung weiter auszubauen.

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Die Defensive um Stević überzeugte durch konsequentes Verschieben und enges Zusammenspiel in den Zweikämpfen. Als Stans in der 17. Minute kurz mit 10:9 in Führung ging, reagierte die HSG mit einer starken Phase. Innerhalb von rund siebeneinhalb Minuten blieben die Gäste ohne Treffer, während Baden-Endingen dank der soliden Abwehrarbeit auf 14:10 davonzog. Inderbitzin hielt mit zehn Treffern den BSV Stans dennoch im Spiel, sodass die Pause bei 17:14 stand.

Entscheidungschancen in der zweiten Halbzeit verschlafen

Nach dem Seitenwechsel geriet der Spielfluss der HSG Baden-Endingen ins Stocken, als der BSV Stans den Drei-Tore-Rückstand innerhalb von fünf Minuten wettmachte. Die Aargauer blieben zwar geschlossen und erspielten sich zahlreiche Abschlussmöglichkeiten, doch die Treffsicherheit blieb aus. Allein in der zweiten Halbzeit leistete sich das Team 17 Fehlschüsse, was eine klare Führung unmöglich machte.

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Bis zur 50. Minute konnten Köchli, Bieri und Bühler mit drei Treffern in Folge den Vorsprung wieder auf vier Tore zum Stand von 26:22 ausbauen. Die Stimmung in der Sporthalle Aue war optimistisch, doch das Spiel nahm eine dramatische Wendung. Bieri erhielt nach einer verspäteten Abwehraktion die rote Karte, was die Balance im Team verschob und die Gastgeber in eine kritische Phase zwang.

Rote Karte und Durststrecke lassen den Punktgleichen folgen

Die Strafe für die Überzahl des Gegners musste die HSG Baden-Endingen sofort spüren. In einer rund sechsminütigen Durststrecke ohne eigenes Torerfolg glich der BSV Stans auf 27:27 aus. In den Schlussminuten hatten beide Mannschaften noch Gelegenheiten zur Entscheidung, doch die Nervosität siegte bei den Gastgebern. Das Spiel endete schließlich mit einem 28:28, was dem intensiven Verlauf entspricht.

Für Baden-Endingen bleibt dies das dritte Unentschieden in Folge. Während der letzte Punktgewinn in Möhlin durch einen Treffer in letzter Sekunde sichergestellt wurde, fühlt sich die Teilung gegen Stans anders an. Die Erkenntnis ist klar: Wer mit vier Toren führt und klare Chancen hat, muss diese konsequenter nutzen, um den Leader wirklich zu distanzieren.