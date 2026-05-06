Howard Lutnick unter Druck: Vorwürfe wegen Kontakten zu Jeffrey Epstein erschüttern US-Handelsminister

Der US-Handelsminister Howard Lutnick steht nach einer parlamentarischen Anhörung massiv in der Kritik. Demokraten werfen ihm vor, über seine Beziehung zum Sexualstraftäter Jeffrey Epstein gelogen zu haben und fordern seinen sofortigen Rücktritt.

Der US-Handelsminister Howard Lutnick befindet sich derzeit im Zentrum eines heftigen politischen Sturms, nachdem er sich einer mehrstündigen, äußerst belastenden Befragung vor dem US-Parlament unterziehen musste.

Im Kern der Auseinandersetzung stehen seine Verbindungen zu dem berüchtigten und inzwischen verstorbenen Finanzinvestor sowie Sexualstraftäter Jeffrey Epstein. Ein spezieller Kontrollausschuss des Repräsentantenhauses hat es sich zur Aufgabe gemacht, das weitreichende und dunkle Missbrauchsnetzwerk Epsteins politisch und gesellschaftlich aufzuarbeiten.

Dabei geht es nicht nur um die Verbrechen an Einzelpersonen, sondern vor allem um die Frage, wie ein Mann wie Epstein über Jahrzehnte hinweg einen derartigen Einfluss auf mächtige Kreise aus Politik und Wirtschaft ausüben konnte und welche Mechanismen ihn vor einer frühzeitigeren und konsequenteren Bestrafung geschützt haben könnten. Lutnick, der als Teil der Regierungsspitze gilt, sieht sich nun mit massiven Angriffen konfrontiert, da seine bisherigen Aussagen zu seiner Beziehung mit Epstein zunehmend unglaubwürdig erscheinen.

Die Kontroverse verschärfte sich insbesondere durch die Veröffentlichung von Akten Anfang dieses Jahres, aus denen hervorgeht, dass die Kontakte zwischen dem Handelsminister und dem Straftäter wesentlich länger und intensiver waren, als Lutnick es gegenüber der Öffentlichkeit und den Behörden zuvor zugegeben hatte. In einer dramatischen Wende während einer Senatsanhörung musste Lutnick schließlich einräumen, dass er im Jahr 2012 die berüchtigte Privatinsel Epsteins in der Karibik besucht hatte.

Dieser Zeitpunkt ist deshalb so brisant, weil er Jahre nach der ersten Verurteilung Epsteins im Jahr 2008 liegt, welche die grausamen Details seiner Verbrechen bereits ans Licht gebracht hatte. Lutnick rechtfertigte diesen Aufenthalt als Teil eines Familienurlaubs und betonte vehement, dass er während seines Besuchs keinerlei Straftaten beobachtet habe und selbst in keiner Weise in illegale Aktivitäten verwickelt gewesen sei.

Dennoch bleibt die Frage offen, warum ein hochrangiger Beamter mit einem bereits verurteilten Sexualstraftäter in Kontakt blieb und dessen Anwesenheit in einem privaten Rahmen akzeptierte. Die demokratischen Abgeordneten reagierten auf diese Geständnisse mit Entsetzen und scharfer Kritik. Besonders der Abgeordnete Ro Khanna hob hervor, dass Lutnick versucht habe, seine früheren Aussagen durch rhetorische Kniffe und semantische Umdeutungen zu retten.

Khanna kritisierte, dass Lutnick eine frühere Behauptung, er wolle nie wieder mit Epstein in einem Raum sein, nun so interpretieren wolle, als habe er sich lediglich auf Alleingespräche bezogen. Es sei laut Khanna völlig absurd zu behaupten, dass es in Ordnung gewesen sei, Epstein in Gesellschaft seiner Frau und Kinder zu treffen, während man gleichzeitig eine Distanzierung vom Täter vorgibt.

Die Demokratin Yassamin Ansari ging in ihrer Kritik noch weiter und bezeichnete die Vorgehensweise des Ministers als eine 'der ungeheuerlichsten Vertuschungen der amerikanischen Geschichte'. Sie warf Lutnick vor, bewusst die Wahrheit verschwiegen zu haben, um seine politische Karriere nicht zu gefährden, und betonte, dass die Behauptung, man hätte nichts von den Verbrechen gewusst, angesichts der öffentlichen Bekanntheit des Falls Epstein nicht länger haltbar sei.

Neben den Vorwürfen der Lüge gibt es innerhalb der demokratischen Fraktion zudem den Verdacht, dass Lutnick möglicherweise unter Druck stand oder sogar erpresst wurde. Es wurde die Theorie diskutiert, ob Epstein Videoaufnahmen oder andere belastende Materialien über seine Kontakte besessen haben könnte, was das Verhalten des Ministers in einem neuen Licht erscheinen ließe. Interessanterweise kam eine teilweise Bestätigung dieser Zweifel aus dem eigenen Lager der Republikaner.

James Comer, ein einflussreicher Abgeordneter aus Kentucky, räumte vor Beginn der Anhörung ein, dass Lutnick in Bezug auf seine Aufenthalte auf der Insel nicht hundertprozentig ehrlich gewesen sei. Dennoch versuchte Comer, die Situation zu entschärfen, indem er darauf hinwies, dass in den bisher gesichteten E-Mails zwischen Lutnick und Epstein kein direktes Fehlverhalten oder Beweise für kriminelle Handlungen zu finden seien.

Trotz dieser relativen Entlastung durch die Republikaner fordern zahlreiche Demokraten nun den sofortigen Rücktritt von Howard Lutnick, da ein Minister, der die Öffentlichkeit und das Parlament über seine Kontakte zu einem schweren Straftäter belügt, nicht mehr die moralische Integrität besitze, ein wichtiges Ressort der US-Regierung zu führen





nau_live / 🏆 18. in CH We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Howard Lutnick Jeffrey Epstein US-Parlament Korruptionsvorwürfe US-Politik

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Jeffrey K. (33) soll am Sonntag aus Psychiatrie geflogen seinBei einer Amokfahrt in Leipzig wurden zwei Menschen getötet und viele weitere verletzt. Die neusten Entwicklungen im Fall gibt es hier im Ticker.

Read more »

Lettlands Polizei identifiziert ein Opfer in Epstein-AktenLettlands Polizei hat im Zuge ihrer Ermittlungen zu den veröffentlichten Akten im Fall des verurteilten Sexualstraftäters Jeffrey Epstein ein weibliches Opfer identifiziert.

Read more »

Leipzig: Tatverdächtiger nach Amokfahrt in psychiatrischer BehandlungNach einer Amokfahrt in Leipzig wurde der mutmaßliche Täter, Jeffrey K., einem Haustechniker aus Leipzig, in ein psychiatrisches Krankenhaus eingewiesen. Ermittlungen deuten auf eine verminderte Schuldfähigkeit hin. Der Verdächtige war kurz vor der Tat bereits in einer psychiatrischen Einrichtung, von der er jedoch wegen aggressiven Verhaltens verwiesen wurde. Die Innenstadt von Leipzig ist weiterhin abgesperrt, und es wurden Gedenkorte eingerichtet.

Read more »

Pulitzer-Preise 2024 vergeben: Auszeichnungen für kritischen JournalismusDie renommierten Pulitzer-Preise wurden in New York verliehen. Ausgezeichnet wurden unter anderem Recherchen zu Donald Trump und dem Fall Jeffrey Epstein. Die Preisverwalterin betonte die Bedeutung von zivilem Diskurs und die Notwendigkeit, Zensur entgegenzutreten.

Read more »

Bundesrat hat keine Infos zu Epstein-Immobilien in der SchweizDer Bundesrat hat keine Kenntnisse von allfälligen Immobilienkäufen durch den Sexualstraftäter Jeffrey Epstein in der Schweiz. Ausschliessen könne man solche Käufe allerdings nicht, hiess es in einer Antwort der Landesregierung auf eine Interpellation.

Read more »

Bundesrat hat keine Infos zu Epstein-Immobilien in der SchweizDer Bundesrat hat keine Kenntnisse von allfälligen Immobilienkäufen durch den Sexualstraftäter Jeffrey Epstein in der Schweiz. Ausschliessen könne man solche Käufe allerdings nicht, hiess es in einer Antwort der Landesregierung auf eine Interpellation.

Read more »