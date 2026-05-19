How to Use Mail App in Apple Devices

This article provides a comprehensive guide on how to use the Mail app in Apple devices, including setting up new accounts, managing favorites, filtering spam, and more.

Egal, bei welchem Anbieter Sie Ihr E-Mail-Konto haben, mit der App Mail können Sie alle Konten verwenden, auch Google-Mail. Sie müssen also E-Mails nicht im Browser versenden und empfangen, auch wenn das mit Safari möglich ist.

Webkit ist Open Source und wird im Wesentlichen von Apple weiterentwickelt. Es gibt aber kaum andere Browser, die Webkit verwenden. In der Regel funktionieren alle Webseiten mit Safari, genauso wie mit Chrome, Edge oder Firefox. Haben Sie einen Apple-Account mit einer E-Mail-Adresse von Apple (@icloud.com), ist dieses E-Mail-Konto schon eingerichtet, nachdem Sie das Macbook Neo an Ihrem Apple-Account angemeldet haben.

Sie müssen dann nur noch die Mail-App starten und können gleich loslegen. Um einen anderen E-Mail-Account einzurichten, klicken Sie im Menü auf "Mail" und dann auf "Account hinzufügen". Im sich öffnenden Fenster fügen Sie in das Eingabefeld die E-Mail-Adresse Ihres Kontos ein, klicken auf "Fortfahren" und tippen dann das Passwort des Kontos ein. Mit einem Klick auf "Anmelden" wird das Konto eingerichtet.

Sofern das Konto auch Notizen speichern kann, lassen sich diese im nächsten Fenster zusätzlich zu den E-Mails aktivieren. Die Notizen werden in der gleichnamigen App verwaltet. Mit einem Klick auf "Fertig" ist das E-Mail-Konto eingerichtet. Richten Sie einen Gmail-Account ein, können Sie das Passwort nicht in Mail eintippen, sondern müssen die Anmeldung in Safari fortsetzen, wozu Sie auf "Browser öffnen" im sich einblendenden Fenster klicken.

Um ein E-Mail-Konto einzurichten, müssen Sie nur Ihre E-Mail-Adresse und das dazugehörige Passwort angeben. Das Fenster von Mail ist dreigeteilt: links die Seitenleiste mit den Postfächern, rechts daneben die Liste der Nachrichten im momentan ausgewählten Postfach und ganz rechts der Inhalt der in der Liste markierten E-Mail. Über das Menü "Darstellung >Sortieren nach" legen Sie fest, nach welchem Kriterium die Liste sortiert wird. Standardmäßig ist es das Datum.

In der Seitenleiste sind oben die Favoriten angeordnet, darunter die intelligenten Postfächer und am Schluss der Liste der Name des E-Mail-Kontos. Bewegen Sie den Mauszeiger über diesen Namen, blendet sich rechts ein Pfeilsymbol ein. Klicken Sie es an, sehen Sie alle Postfächer dieses Kontos. Um eines davon den Favoriten hinzuzufügen, ziehen Sie es mit der Maus dorthin.

Die Reihenfolge der Postfächer können Sie per Maus ändern, nicht benötigte Favoriten ziehen Sie aus der Seitenleiste wieder heraus. Ob in der Liste mit den E-Mails außer Absender beziehungsweise Empfänger und dem Betreff auch ein Teil des Nachrichtentextes angezeigt werden soll, legen Sie in den Einstellungen von Mail unter "Darstellung" über das Aufklappmenü bei "Listenansicht" fest. Bis zu fünf Zeilen sind möglich, standardmäßig sind es zwei. Intelligente Postfächer sind keine Postfächer, sondern gespeicherte Suchen.

Das standardmäßig vorhandene intelligente Postfach "Heute" listet alle E-Mails auf, die Sie heute angesehen haben. Wollen Sie diese Einstellung ändern, klicken Sie mit zwei Fingern () auf "Heute" und wählen im Kontextmenü "Intelligentes Postfach bearbeiten" aus. Dann können Sie beispielsweise anstatt "Zuletzt angesehen" im Aufklappmenü "Empfangen" auswählen, um alle an diesem Tag eingegangenen E-Mails anzuzeigen. Das intelligente Postfach "Heute" lässt sich so bearbeiten, damit alle an diesem Tag eingetroffenen E-Mails angezeigt werden.

Alle eingegangenen E-Mails finden Sie im Postfach "Eingang". Für dieses Postfach können Sie die Kategorien einschalten, über die Sie beim ersten Start von Mail informiert werden. Mail sortiert die E-Mails dann nach vier Kategorien. Um zwischen den Kategorien zu wechseln, klicken Sie auf eines der Symbole oberhalb der Liste.

Möchten Sie alle eingegangenen E-Mails sehen, klicken Sie nochmals auf die momentan ausgewählte Kategorie, dann blendet sich "Alle E-Mails" ein. Um die Kategorien zu deaktivieren, klicken Sie oben in der Symbolleiste auf die drei Punkte und im sich einblendenden Menü auf "Mail-Kategorien anzeigen", um den Haken zu entfernen. Links neben den drei Punkten ist ein Symbol mit drei horizontalen Strichen angeordnet. Ein Klick darauf blendet alle schon gelesenen E-Mails aus und Sie sehen nur noch die nicht gelesenen Nachrichten.

Mail verfügt auch über einen eingebauten Filter für Spam. Um den Filter zu aktivieren, öffnen Sie die Einstellungen von Mail und klicken in der Symbolleiste auf "Spam". Dort aktivieren Sie den Filter und legen insbesondere fest, dass die Müllpost in den Spam-Ordner verschoben werden soll. Sie können E-Mails auch selbst in den Spam-Ordner verschieben.

Entweder mit der Maus oder über den Befehl "In Spam bewegen" im Kontextmenü. Den Befehl zum Ausleeren des Spam-Ordners finden Sie in seinem Kontextmenü oder nehmen die Tastenkombination Command (⌘)-Option (⌥)-





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