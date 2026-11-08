Hotel Toggenburg: Paul Beutler sucht Käufer trotz 150.000 Franken Schaden

Paul Beutler verkauft das Hotel Toggenburg in Wildhaus SG seit 31. Oktober. Nach turbulenten Pächter-Jahren und einem Schaden von 150.000 Franken ist die Suche schwierig.

Das traditionsreiche Hotel Toggenburg in Wildhaus SG hat am 31. Oktober seine Pforten geschlossen. Seit diesem Datum sind die Lichter erloschen und der Strom abgestellt. Der 80-jährige Eigentümer Paul Beutler verkauft sein Lebenswerk, nachdem zwei Pächterperioden in einem Fiasko endeten.

Höhenflug und Turbulenzen im Besitz

Paul Beutler stand im Juli 2023 noch als Hotelier an vorderster Front, als das damalige Pächterpaar Insolvenz anmeldete. Er sprang selbst als Hoteldirektor ein, um das Haus am Leben zu erhalten. Eine neue Pächterriege trat Ende 2025 an, scheiterte jedoch kläglich. Diese Gruppe hinterließ einen Schaden in Höhe von 150.000 Franken. Beutler bekam die neuen Pächter erst Ende Juni mithilfe der Polizei los. Im Juli versuchte er das Haus nochmals an den Wochenenden zu öffnen, jetzt ist endgültig Schluss.

Also read 191 Morde und ein lächelnder Sektenführer: 200 Jahre Haft für Kenias «Hungerpastor»

Käuferfahndung und Sicherheitsbedenken

Das Hotel steht seit dem 31. Oktober für 2,5 Millionen Franken zum Verkauf. Die Suche nach einem neuen Eigentümer gestaltet sich für Paul Beutler als schwierig. Das Geld ist der größte Streitpunkt in den Verhandlungen. Beutler gibt an, unmoralische Angebote erhalten zu haben. Interessenten aus Frankreich oder England wollten ihn persönlich sehen und boten sogar die Reisekosten an.

Diese ausländischen Akteure versprachen, die Kaufsumme in bar zu übergeben. Solche Transaktionen kommen für den 80-Jährigen nicht in Frage. Er möchte sich nicht mit einem Koffer voller Geld am Zoll verhaften lassen. In seinem Alter geht er kein Risiko ein, ins Gefängnis zu kommen. Er lehnt solche Geschäfte strikt ab und sucht nach seriösen Partnern.

Advertisement

Vision für das 3-Sterne-Hotel

Paul Beutler bevorzugt eine einheimische Lösung für das Haus in Wildhaus SG. Er würde sein Hotel am liebsten an ein Schweizer Paar verkaufen. Die Frau sollte das Büro übernehmen, der Mann steht in der Küche. Eine schöne Wohnung für die neuen Besitzer ist im Haus vorhanden. Auch Quereinsteiger sind willkommen, sofern sie die Region kennen. Er verkauft nicht an trümmlige Investoren, bei denen er nicht weiß, was sie mit der Liegenschaft machen.

Der Hotelier glaubt an das Potenzial des 3-Sterne-Hotels mit 30 Zimmern und einem großen Restaurant. Das Haus steht am richtigen Ort, direkt bei den Bahnen. Das Restaurant war immer gut besucht. Viele Ferienhausbesitzer haben regelmäßig bei uns gegessen. Beutler sieht weiterhin Wachstumsmöglichkeiten im Tourismus der Region.

Zukünftige Perspektiven für Gäste

Zwei konkrete Interessenten gibt es derzeit für das Hotel Toggenburg. Ob diese das nötige Kapital auftreiben können, ist noch offen. Für Paul Beutler ist klar, dass das Hotel im Winter geschlossen bleibt. Er will nicht mehr an der Rezeption stehen. Die turbulenten Jahre der Vergangenheit haben ihn geprägt. Er muss jetzt zu sich schauen. Die Zukunft des Hotels hängt von der schnellen Lösung des Kaufs ab.