Hotel Heiden: Geschäftsbericht 2025, Trennung von Beatrice Forster

Die Hotel Heiden AG legt ihren Geschäftsbericht 2025 vor und blickt zurück auf das vergangene Jubiläumsjahr. Trotz des Rekordumsatzes von über 7,6 Millionen Franken blieb das Jahresergebnis hinter den Erwartungen zurück. Beatrice Forster hat das Haus von heute auf morgen verlassen. Gründe wurden damals keine genannt. In der Einleitung zum Geschäftsbericht wird nun angedeutet, was zur Trennung führte. Demnach liess der Verwaltungsrat eine Mitarbeitendenbefragung durchführen. Diese brachte Defizite in der Führung und Organisation zum Vorschein.

Die Hotel Heiden AG legt ihren Geschäftsbericht 2025 vor und blickt zurück auf das vergangene Jubiläumsjahr. Dieses war geprägt von besonderen Momenten - aber auch von wirtschaftlichen Herausforderungen.

Trotz des Rekordumsatzes von über 7,6 Millionen Franken blieb das Jahresergebnis hinter den Erwartungen zurück. Der Bericht lässt aber auch das vergangene Jahr im Vier-Sterne-Hotel im Appenzeller Vorderland Revue passieren. So war das Jubiläumsjahr zum 50-jährigen Bestehen gemäss einer Mitteilung geprägt von Höhen und Tiefen. Zu den besonderen Momenten habe die Präsenz der französischen Frauen-Nationalelf während der Europameisterschaft gezählt, die dem Hotel Heiden internationale Aufmerksamkeit brachte.

Gleichzeitig wurden mit Investitionen wie der Erneuerung der gewerblichen Kälte wichtige Grundlagen für einen zukunftsfähigen Betrieb geschaffen. Bei einer Auslastung von 67 Prozent und einem EBITDA von 0,2 Millionen Franken (Gewinn vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf Sachanlagen und Abschreibungen) resultierte nach Realisierung der betriebsnotwendigen Abschreibungen im Gesamtergebnis ein Verlust von knapp 500'000 Franken. Somit blieb das finanzielle Ergebnis hinter den Erwartungen zurück. Höhere Personalkosten sowie Effizienzdefizite im Restaurationsbereich hätten das Resultat übermässig belastet.

Der Betriebserfolg erreichte 2,4 Millionen Franken und lag somit leicht unter dem Vorjahr. Doch vorerst stehen personelle Änderungen an. Als Nachfolge von Beatrice Forster wurde Jens Fischer zum neuen Direktor und Gastgeber des Hotels ernannt. Er bringt über 20 Jahre Führungserfahrung in der gehobenen Hotellerie mit und steht für eine moderne Führung mit Fokus auf Gästeerlebnis und wirtschaftlicher Entwicklung.

Fischer startete am 1. Mai und wird sich laut Schreiben anlässlich der Generalversammlung vom 5. Juni den Aktionärinnen und Aktionären vorstellen. Das Hotel Heiden und Beatrice Forster trennten sich im Dezember 2025 im gegenseitigen Einvernehmen.

Gründe wurden damals keine genannt. In der Einleitung zum Geschäftsbericht wird nun angedeutet, was zur Trennung führte. Demnach liess der Verwaltungsrat eine Mitarbeitendenbefragung durchführen. Diese brachte Defizite in der Führung und Organisation zum Vorschein.

Zu personellen Veränderungen kommt es nun auch im Verwaltungsart. Sacha Geier ist im Laufe des Jahres aus dem Gremium ausgeschieden. An der kommenden Generalversammlung stellen sich Präsident Köbi Frei sowie die verbleibenden Mitglieder zur Wiederwahl. Neu zur Wahl vorgeschlagen wird Ursina Girsberger aus Heiden.

Zur Verbesserung der Ertragskraft wurden überdies bereits erste Massnahmen lanciert. Eine davon ist die Einführung der Appenzeller Ferienkarte. Gäste ab drei Übernachtungen profitieren damit von kostenlosen Zusatzleistungen – dazu gehören Museumseintritte, eine Schifffahrt, kostenlose E-Bike-Miete und vieles mehr. Abrupter Abgang: Beatrice Forster ist per sofort nicht mehr Direktorin des Hotels Heiden – das sind die Hintergründe Beim Hotel Heiden kommt es an der Spitze der Geschäftsleitung völlig überraschend zu einer Trennung.

Beatrice Forster hat das Haus von heute auf morgen verlassen. Was ist geschehen?

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