Horoskop: Berufliche Machtkonflikte und romantische Momente

Das Horoskop für die neue Woche bietet Antworten auf Fragen zu Chancen, Schwierigkeiten und Vorhaben. Es gibt Hinweise auf günstige und kritische Wochentage und Tipps für die Liebe und den Alltag.

Berufliche Machtkonflikte erreichen ihren Höhepunkt und enden in einem Showdown. Auch in der Liebe herrscht Klärungsbedarf. Wo bieten sich Chancen , wo gibt es Schwierigkeiten ? Was tun und was besser sein lassen?

Welche Vorhaben stehen unter einem guten Stern? Gibt es besonders günstige oder kritische Wochentage? Die Antworten finden sich in diesem Horoskop. Die quirligen Sterne halten dich in dieser Woche auf Trab und versprechen inspirierende Begegnungen.

In der Liebe darfst du dich verzaubern lassen. Am Pfingstwochenende geht vielleicht sogar ein Traum in Erfüllung. Zeige Stärke und lass dir nicht das Wort verbieten. Am Mittwoch steht der Machtplanet Pluto kritisch zum Kommunikationsplaneten Merkur.

Da sind verbale Machtkämpfe angesagt. Veränderungen müssen hart erkämpft werden, weil sich gewisse Leute krampfhaft an Privilegien und alte Systeme klammern. Berufliche Machtkonflikte erreichen ihren Höhepunkt und enden in einem Showdown. Auch in der Liebe herrscht Klärungsbedarf.

Nach dem reinigenden Gewitter hellt sich der Himmel am Wochenende wieder auf. Freunde Sterne begleiten dich in die neue Woche. Der Austausch ist wieder konstruktiver, und du kannst pragmatische Lösungen finden. Am Auffahrts-Donnerstag sind die Kontaktsterne sehr aktiv, und ab Freitag ist Entspannung und Genuss angesagt.

Der Erneuerer Uranus ist ins Sternzeichen Zwillinge eingetreten, wo er zuerst frischen Wind in dein Liebesleben bringt. Aber auch im Alltag kannst du jetzt einiges verändern. Immer mit dem Ziel, dein Leben leichter zu gestalten. Probiere Neues aus





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