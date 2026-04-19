Hormus-Straße: Iran droht mit Beschuss von Schiffen – Welt angespannt wegen Ölhandels

Die Spannungen in der Straße von Hormus eskalieren weiter. Iranische Revolutionsgarden drohen, jedes Schiff zu beschießen, während mehrere Tanker bereits angegriffen wurden. Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran sind im Gange, doch die Differenzen bleiben groß. Die globale Ölversorgung ist gefährdet.

Die strategisch wichtige Straße von Hormus, eine entscheidende Lebensader für den globalen Ölhandel , ist erneut zum Brennpunkt internationaler Spannungen geworden. Nach anfänglichen Signalen der Öffnung durch den Iran eskaliert die Lage nun stündlich, da iranische Revolutionsgarden mit dem Beschuss jedes Schiffes drohen, das die Meerenge passieren möchte.

Dies ist eine direkte Eskalation in einem ohnehin angespannten Verhältnis zwischen dem Iran, den USA und Israel, das die Weltgemeinschaft weiterhin in Atem hält. Seit dem 8. April galt zwar eine angedachte, zweiwöchige Waffenruhe zwischen Washington und Teheran, doch diese scheint in der Praxis angesichts der jüngsten Ereignisse brüchig geworden zu sein. Die Vorfälle in der Straße von Hormus haben bereits gravierende Auswirkungen gezeigt. Mehrere Tanker wurden Berichten zufolge beschossen, was bei vielen Reedereien zu großer Besorgnis führte. Als direkte Folge brachen mindestens ein Dutzend Schiffe ihre geplante Durchfahrt ab, um das Risiko weiterer Angriffe zu minimieren. Dies unterstreicht die prekäre Sicherheitssituation in der Region. Während die Durchfahrt für viele zur Gefahr geworden ist, meldete TUI Cruises jedoch, dass zwei seiner Kreuzfahrtschiffe, die Mein Schiff 4 und Mein Schiff 5, die Meerenge nach Unternehmensangaben „erfolgreich“ passiert haben. Dies deutet darauf hin, dass die Blockade oder die Gefahr nicht für alle gleichbedeutend ist, oder dass bestimmte Routen oder Zeitpunkte als weniger riskant eingestuft wurden. Gleichzeitig intensiviert sich der Schlagabtausch zwischen dem Iran und den USA, nicht nur auf dem Seeweg, sondern auch auf diplomatischer Ebene. Es gab Berichte über eine Delegation aus Washington, die für Verhandlungen in die pakistanische Hauptstadt Islamabad reisen sollte, um die anhaltenden Differenzen zu adressieren. Präsident Trump hatte auf der Plattform Truth Social über die Ankunft seiner Vertreter in Islamabad geschrieben und darauf hingewiesen, dass eine iranische Delegation ebenfalls erwartet wurde, wenngleich aus Teheran zunächst keine Bestätigung vorlag. Diese Verhandlungen finden unter dem Druck einer auslaufenden Waffenruhe statt, die am Mittwoch ihren planmäßigen Endpunkt erreicht hätte. Die jüngsten Drohungen der iranischen Revolutionsgarden sind eine direkte Reaktion auf die anhaltende US-Blockade iranischer Häfen. Nach Angaben des iranischen Parlamentspräsidenten Mohammed Bagher Ghalibaf ist die Entscheidung der USA, eine solche Blockade zu verhängen, als töricht und ignorant zu betrachten. Er betonte in einem Interview mit der staatlichen Nachrichtenagentur Tasnim, dass der Iran den gesamten Schiffsverkehr durch die Straße von Hormus kontrolliere und dass eine Aufrechterhaltung der Blockade unweigerlich zu einer Einschränkung des Schiffsverkehrs führen werde. Dies sei keine leere Drohung, sondern eine Konsequenz der aktuellen politischen Lage. Die Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran, die bereits in einer ersten Runde in Pakistan stattfanden, zeigten nach Ghalibafs Angaben weiterhin erhebliche Differenzen, obwohl auch Fortschritte erzielt worden seien. Die Kluft zwischen den beiden Staaten sei immer noch beträchtlich, und man sei „weit von einer endgültigen Einigung entfernt“. Die iranische Seite sieht sich durch die US-amerikanischen Maßnahmen in ihrer Souveränität und ihren wirtschaftlichen Interessen beeinträchtigt, was die Bereitschaft zu Zugeständnissen weiter verringert. Die aktuelle Eskalation in der Straße von Hormus ist ein besorgniserregendes Signal für die globale Stabilität und Wirtschaft. Der Iran, der die Passage durch die Meerenge kontrolliert, hat seine Entschlossenheit gezeigt, dies als Druckmittel einzusetzen. Die britische Seehandelsaufsicht UKMTO bestätigte Berichte über Schüsse iranischer Revolutionsgarden von Schnellbooten auf mindestens einen Tanker, rund 20 Seemeilen nordöstlich des Oman. Die anschließende offene Drohung, jedes Schiff zu beschießen, das die Meerenge passieren will, ist eine direkte Eskalation, die weitreichende Folgen haben könnte. Die Sicherheitsfirma Vanguard Tech berichtete sogar von einer direkten Bedrohung eines deutschen Kreuzfahrtschiffs, der „Mein Schiff 4“, durch die Revolutionsgarden, die angeblich mit den Worten angefunkt haben sollen: „Wir führen einen Einsatz aus, wir werden schiessen und euch zerstören.“ Obwohl keine Schäden gemeldet wurden, verdeutlicht dies die Ernsthaftigkeit der Lage. Die internationale Gemeinschaft, darunter auch die Vereinten Nationen, hat die Angriffe scharf verurteilt. UN-Generalsekretär António Guterres rief beide Seiten dringend zur Zurückhaltung auf und betonte, dass solche Angriffe schwerwiegende Verstöße gegen das humanitäre Völkerrecht darstellen und Kriegsverbrechen gleichkommen könnten. Die USA ihrerseits drohen dem Iran mit der Zerstörung von Kraftwerken und Brücken, sollte Teheran auf ein „fairen und vernünftigen Deal“ nicht eingehen. Die strategische Bedeutung der Straße von Hormus, durch die ein erheblicher Teil des weltweiten Öltransports abgewickelt wird, macht diese Krise zu einem globalen Anliegen, das eine schnelle und diplomatische Lösung erfordert, um eine weitere Eskalation zu verhindern und die internationale Schifffahrt zu schützen





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