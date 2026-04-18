Hormus-Blockade durch die USA: China sieht sich als Vorbild für eigene maritime Machtpolitik

Die von den USA verhängte Blockade der Straße von Hormus, ursprünglich als Reaktion auf gescheiterte Verhandlungen mit dem Iran, wird von China als Präzedenzfall für eigene maritime Strategien im Südchinesischen Meer interpretiert. Experten warnen vor einer Untergrabung des internationalen Seerechts und einer gefährlichen Eskalation, insbesondere für Taiwan.

Die von den Vereinigten Staaten angeordnete Blockade der strategisch wichtigen Straße von Hormus, die ab Montag 16:00 Uhr MESZ greifen und die Passage für Schiffe sperren soll, die iranische Häfen anlaufen oder verlassen, wirft besorgniserregende Fragen hinsichtlich internationaler maritimer Sicherheit und des Seerechts auf.

Diese Maßnahme, die nach gescheiterten Friedensverhandlungen mit dem Iran umgesetzt wird, sendet ein deutliches Signal, das nicht nur im Nahen Osten, sondern auch in Fernost genau beobachtet wird. Insbesondere China verfolgt die Entwicklungen mit höchstem Interesse und scheint in dem Vorgehen der US-Administration unter Donald Trump eine Blaupause für eigene Machtambitionen zu erkennen. Die Sorge wächst, dass Peking dies als grünes Licht interpretieren könnte, um eigene Seewege zu sperren und seine Interessen, insbesondere im umstrittenen Südchinesischen Meer, mit noch größerer Vehemenz durchzusetzen. Die Blockade der Straße von Hormus durch die USA birgt das Potenzial, zu einem gefährlichen Präzedenzfall zu werden. Experten fürchten, dass Donald Trumps Vorgehen, das internationale Seerechtsprinzipien außer Acht zu lassen scheint, China ermutigen könnte, seine eigenen territorialen Ansprüche und strategischen Interessen im Südchinesischen Meer ohne Rücksicht auf völkerrechtliche Bestimmungen durchzusetzen. Dies könnte insbesondere für Taiwan, das von Peking als abtrünnige Provinz betrachtet und wiederholt mit militärischer Gewalt bedroht wird, gravierende Konsequenzen haben. Die Straße von Hormus, als eine der wichtigsten Schifffahrtsrouten der Welt, hat in den vergangenen Wochen die Fragilität globaler Handelswege offenbart. Der Iran hatte zunächst die Passage blockiert, was die Ölversorgung beeinträchtigte. Daraufhin drohten die USA mit militärischer Intervention, woraufhin der Iran seine Blockade teilweise aufgab. Nun die US-amerikanische Blockade, die die Ölmenge aus dem Persischen Golf weiter reduziert und China, als größten Abnehmer iranischen Öls, unmittelbar trifft. Präsident Xi Jinping hat sich daher folgerichtig für die Stärkung der Autorität des Völkerrechts ausgesprochen und bei einem Treffen mit dem Kronprinzen von Abu Dhabi betont, dass die Welt nicht zum Gesetz des Dschungels zurückkehren dürfe. Paradoxerweise könnte Xi Jinping jedoch insgeheim mit dem Vorgehen Donald Trumps im Einklang mit dem Gesetz des Dschungels nicht gänzlich unzufrieden sein, sofern dieses Prinzip universell und gleich für alle gilt. Während die Aufmerksamkeit der Welt auf die Straße von Hormus gerichtet ist, formiert sich 3700 Seemeilen weiter östlich ein potenziell noch brisanteres Problem. China zieht im Südchinesischen Meer eine militärische Schlinge um das Scarborough-Riff, das sich innerhalb der Wirtschaftszone der Philippinen befindet. Satellitenbilder belegen, dass Peking den Zugang zu diesem Riff offenbar mit Schiffen und einer schwimmenden Barriere blockiert hat, was zu erheblichen Spannungen mit den Anrainerstaaten führt. Dies ist ein klarer Verstoß gegen internationale Bestimmungen, der durch die nun erfolgte US-Blockade in Hormus eine neue Dimension erhält. Die Frage, wer China von der Blockade des Scarborough-Riffs und anderer wichtiger Seewege abhalten soll, wird durch das Vorgehen der USA immer dringlicher. Die USA haben mit der Blockade der Straße von Hormus unmissverständlich klargemacht, dass sie sich das Recht nehmen, internationale Wasserwege auch ohne Mandat der Vereinten Nationen zu blockieren und zu kontrollieren, und berufen sich dabei auf nationale Sicherheitsinteressen. Fachleute äußern jedoch die tiefe Besorgnis, dass die USA damit China faktisch ein mächtiges rechtliches Instrument an die Hand geben. Peking könnte zukünftig argumentieren, dass Washington die internationalen Normen de facto verändert habe, was China ermächtigen würde, eigene Interessen durch vergleichbare Blockadetaktiken durchzusetzen. Dieses Vorgehen birgt die Gefahr einer gefährlichen Eskalation, wie Professor Carlyle Thayer von der Australian Defence Force Academy im Magazin "Time" vor einem Präzedenzfall warnt, bei dem China das Recht auf Blockaden und die Kontrolle über internationale Wasserwege geltend machen könnte. Das Prinzip des freien Seehandels, das im Seerechtsübereinkommen der Vereinten Nationen (UNCLOS) verankert ist, würde damit fundamental untergraben werden. Das Südchinesische Meer, in dem China mit fast allen Anrainerstaaten um Einflussgebiete rangelt, ist ein Verkehrsknotenpunkt für ein Drittel des Welthandels. Sollte Peking seine imposante Marine einsetzen, um diese Routen zu kontrollieren, hätte dies weitaus gravierendere Auswirkungen auf den globalen Warenverkehr als die Blockade der Straße von Hormus. Hinzu kommt die Taiwan-Frage: China könnte die Politik des Stärkeren, die die USA in Hormus demonstrieren, als Modell nehmen und Blockaden in den Gewässern rund um Taiwan errichten, wiederum unter Berufung auf nationale Sicherheitsinteressen. Die Folgen für Taiwan und den internationalen Handel wären verheerend. Peking betrachtet Taiwan als integralen Bestandteil seines Territoriums und hat wiederholt mit militärischer Gewalt gedroht, die Insel unter seine Kontrolle zu bringen. Die USA wären in einer solchen Situation kaum in der Lage, glaubwürdige Argumente gegen ein solches Vorgehen vorzubringen, da sie selbst in jüngster Vergangenheit militärische Interventionen und Zwangsmaßnahmen durchgeführt haben. Oriana Skylar Mastro, Professorin und Expertin für Chinas Militär an der Stanford University, analysiert im Magazin "Time", dass die Chinesen davon ausgehen, dass die Bereitschaft der internationalen Gemeinschaft, sie zu sanktionieren, derzeit wahrscheinlich geringer ist. Professor Klemens Fischer von der Universität Köln sieht in Pekings aktueller Blockade des Scarborough-Riffs einen Testfall, wie er der "Bild" gegenüber erläutert. Es soll ausgelotet werden, ob solche Sperren auf internationale Akzeptanz stoßen oder geduldet werden.





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