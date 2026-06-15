Horizont Animal Care präsentiert überarbeitete Solar-Weidezaungeräte mit höherer Effizienz

Der deutsche Hersteller Horizont Animal Care hat seine Solar-Weidezaugeräte trapper AS25, farmer AS50 und farmer AS180 umfassend überarbeitet. Die neue Generation punktet mit einem optimierten Solarpanel, verbesserter Elektronik und einer intelligenten Stromsparschaltung. Dadurch wird die Energieeffizienz deutlich gesteigert, die Zuverlässigkeit erhöht und die Lebensdauer der Akkus verlängert. Die robusten Geräte in neuem grünen Design sind für den ganzjährigen Außeneinsatz geeignet und verfügen über eine "Energy Control"-Anzeige zur Fernkontrolle.

Der deutsche Hersteller Horizont Animal Care hat seine Solar-Weidezaun geräte überarbeitet und präsentiert die neue Generation der Modelle trapper AS25, farmer AS50 und farmer AS180. Im Mittelpunkt der Entwicklung standen eine höhere Effizienz, verbesserte Zuverlässigkeit und eine längere Lebensdauer.

Das Herzstück bildet ein optimiertes Solarpanel mit widerstandsfähiger Oberfläche, das zusammen mit einer verbesserten Elektronik die Energieeffizienz deutlich steigert. Je nach Modell fällt die Verbesserung unterschiedlich aus: Beim trapper AS25 liegt sie bei bis zu 25 Prozent, bei den farmer-Modellen übertrifft sie ebenfalls die Leistung der Vorgängermodelle. Ein zentrales Merkmal der überarbeiteten Geräte ist die intelligente Stromsparschaltung, die den Energieverbrauch automatisch an den Zustand des Weidezauns anpasst.

Darüber hinaus schützt ein integrierter Tiefentladeschutz den Akku vor schädlicher Entladung und trägt so zur Verlängerung der Lebensdauer bei. Alle drei Solargeräte sind in einem neuen grünen Farbdesign gehalten und verfügen über ein schlagfestes Gehäuse aus Kunststoff, das für den ganzjährigen Außeneinsatz ausgelegt ist. UV-Beständigkeit und Spritzwasserschutz gewährleisten auch bei anspruchsvollen Wetterbedingungen einen zuverlässigen Betrieb.

Die Modellreihe deckt unterschiedliche Zaunlängen ab: Der trapper AS25 eignet sich für bis zu 5 Kilometer, der farmer AS50 für bis zu 8 Kilometer und der farmer AS180 dank seines 24-Watt-Solarmoduls für Zaunlängen von bis zu 14 Kilometern. Allen Geräten gemeinsam ist die "Energy Control"-Anzeige, eine dreistufige LED-Anzeige, die über die verbleibende Akkukapazität informiert. Gleichzeitig zeigt ein Blinksignal im Takt der Impulsabgabe die aktive Funktion an.

Dadurch kann die Funktionsfähigkeit des Weidezauns auch aus der Ferne überprüft werden, was insbesondere für Landwirte mit großen Weideflächen eine praktische Kontrollmöglichkeit bietet. Die neuen Solar-Weidezaugeräte von Horizont Animal Care kombinieren moderne Technik mit einer robusten Bauweise und zielen darauf ab, eine umweltfreundliche und wartungsarme Lösung für die elektrische Einzäunung von Weidetieren zu bieten





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