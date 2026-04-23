Hopecore: Der unverschämte Optimismus im Kino und Fernsehen

In einer von Krisen geprägten Welt erfreut sich ein neuer Film- und Fernseh-Trend wachsender Beliebtheit: "Hopecore". Dieses Genre zeichnet sich durch unerschütterlichen Optimismus und herzerwärmende Geschichten aus, die dem Publikum Hoffnung geben und inspirieren.

Die Welt scheint derzeit in einer Spirale aus Krisen zu versinken, und die Nachrichtenlage ist oft düster und überwältigend. Unsere Bildschirme sind gefüllt mit Berichten über Konflikte, Naturkatastrophen und politische Unsicherheiten.

Inmitten dieser allgegenwärtigen Negativität entsteht jedoch ein bemerkenswerter Trend im Kino und Fernsehen: das Genre des "Hopecore". Dieser Trend zeichnet sich durch eine unerschütterliche, ja geradezu unverschämte Optimismus aus, der bewusst auf Zynismus verzichtet. Es ist ein Gefühl, das man nach dem Verlassen des Kinos noch lange mit sich trägt – ein seliges Grinsen, bevor die Realität wieder Einzug hält. Ryan Goslings jüngster Film, "The Astronaut – Project Hail Mary", ist ein Paradebeispiel für diesen neuen Ansatz.

Er erzählt die Geschichte eines Mannes, der versucht, die Welt zu retten, und dabei eine unerwartete Freundschaft mit einem außerirdischen Wesen schließt.

"Hopecore" ist keineswegs ein neues Phänomen, aber seine zunehmende Popularität ist ein Spiegelbild der aktuellen Weltlage. Während wir uns in einem endlosen Strom von schlechten Nachrichten verlieren, sehnen wir uns nach Geschichten, die uns Hoffnung geben und uns daran erinnern, dass selbst in den dunkelsten Zeiten Gutes möglich ist. Im Gegensatz zu künstlich wirkenden oder übertrieben positiven Darstellungen, die oft als naiv abgetan werden, sind "Hopecore"-Filme authentisch und ehrlich.

Sie zeigen Figuren, die mit scheinbar unüberwindbaren Herausforderungen konfrontiert sind, aber dennoch nicht aufgeben. Denken wir an Matt Damon in "The Martian", der inmitten der trostlosen Landschaft des Mars Kartoffeln anbaut und dabei Discomusik hört, oder an Ben Stiller in "The Secret Life of Walter Mitty", der seinem eintönigen Büroalltag entflieht und auf einem Skateboard durch die Straßen Islands rast.

Selbst Superheldenfilme können dem "Hopecore"-Genre angehören, indem sie den Fokus auf die menschliche Seite der Helden legen und ihre Schwächen und Verletzlichkeiten zeigen. Der jüngste "Superman"-Film präsentierte den Mann aus Stahl nicht nur als unbesiegbaren Beschützer, sondern auch als einen liebenswerten und schrulligen Charakter, der über sich hinauswächst. Dieser Trend beschränkt sich nicht nur auf das Kino. Auch im Fernsehen erfreuen sich "Hopecore"-Serien großer Beliebtheit.

"Ted Lasso", die Geschichte eines liebenswerten Fußballtrainers, der mit seinem unerschütterlichen Optimismus und seiner emotionalen Intelligenz Herzen gewinnt, ist ein Paradebeispiel. Die Serie ist nicht nur unterhaltsam, sondern auch tiefgründig und berührend. Sie lässt uns lachen, weinen und darüber nachdenken, was wirklich wichtig im Leben ist. Auch Harrison Ford, der normalerweise für seine coolen und distanzierten Rollen bekannt ist, zeigt in der Serie "Shrinking" eine verletzliche Seite.

Er spielt einen Therapeuten, der sich auf unkonventionelle Weise um seine Patienten kümmert. Der Schauspieler selbst beschreibt die Serie als etwas Besonderes, das ihm Kraft gibt und ihn daran erinnert, dass seine Arbeit wertvoll und wichtig ist. Diese Filme und Serien inspirieren uns, Hoffnung zu schöpfen und an das Gute im Menschen zu glauben. Natürlich gibt es auch weiterhin düstere Filme und Serien, die sich mit den dunklen Seiten der menschlichen Natur auseinandersetzen.

Aber manchmal – und vor allem, wenn alles zum Scheitern verurteilt scheint – müssen wir es wagen, zu hoffen: Was, wenn alles gut wird? Die Sehnsucht nach positiven Geschichten ist ein Zeichen dafür, dass wir uns nach einer besseren Welt sehnen und dass wir bereit sind, dafür zu kämpfen





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