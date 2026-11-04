Hongkong: Wong erhält 10 Jahre Haft wegen Verschwörung mit ausländischen Kräften

Das Gericht in Hongkong verurteilt den Pro-Demokratie-Aktivisten Wong zur elften Haftstrafe wegen Verschwörung mit ausländischen Kräften.

Das Gericht in Hongkong hat den Pro-Demokratie-Aktivisten Wong am Freitag zu einer elfjährigen Haftstrafe verurteilt. Die Verhängung der Strafe geschah, nachdem sich Wong im September bekannt hatte, sich mit ausländischen Kräften verschworen zu haben. Diese Handlung stufe die Behörden als Gefährdung der nationalen Sicherheit ein, wie die "South China Morning Post" und andere lokale Medien übereinstimmend berichteten.

Details zur Anklage und zum Verfahren

Es handelt sich um das zweite Verfahren gegen den 30-jährigen Wong unter dem 2020 von Peking verabschiedeten nationalen Sicherheitsgesetz. Kritiker argumentieren, dass dieses Gesetz von den Behörden zunehmend für politische Repressionen instrumentalisiert wird. Die Strafverfolgungsbehörden warfen Wong vor, er habe zwischen Juli und November 2020 mit weiteren Personen zusammengearbeitet.

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Der Kern der Anklage bestand darin, dass Wong zusammen mit dem heute im Exil lebenden Aktivisten Nathan Law versuchte, andere Länder und ausländische Organisationen zu Sanktionen und anderen feindseligen Handlungen gegen Hongkong und China zu bewegen. Die Behörden erhoben im Juni 2025 formell Anklage in diesem spezifischen Fall. Wong hatte bereits im September seine Schuld an den Vorwürfen eingestanden.

Bisherige Haftstrafen und politischer Hintergrund

Wong sitzt bereits seit November 2020 aufgrund verschiedener laufender Verfahren hinter Gittern. Er war als eines der Gesichter der sogenannten Regenschirmbewegung von 2014 international bekannt geworden, die sich damals für freie Wahlen in Hongkong einsetzte. Im November 2024 wurde er im viel beachteten Prozess gegen die "Hongkong 47" zu vier Jahren und acht Monaten Haft verurteilt.

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In dem Verfahren um die "Hongkong 47" ging es um eine inoffizielle Vorwahl des demokratischen Lagers für das Hongkonger Parlament im Jahr 2020. Auch in diesem Fall hatte sich Wong schuldig bekannt. Seine Verurteilung steht im Kontext einer breiteren Kampagne gegen die prodemokratische Opposition in der Sonderverwaltungsregion. Menschenrechtsorganisationen werfen den Behörden vor, diese Aktivitäten gezielt zu kriminalisieren.

Folgen der Urteilsverkündung und Zukunftsausblick

Nach Angaben der "South China Morning Post" wird Wong voraussichtlich erst Ende 2036 freikommen. Die verbleibenden zwei Monate und zwei Tage seiner bisherigen Haftstrafe werden demnach gleichzeitig mit der neuen Strafe verbüsst. Das Gericht berücksichtigte bei der Strafzumessung einen Gesamtrahmen von 13 Jahren, reduzierte diese Zeit jedoch aufgrund des Schuldbekenntnisses von Wong auf zehn Jahre.

Die politische Lage in Hongkong bleibt angespannt, nachdem die ehemalige britische Kronkolonie 1997 an China zurückgegeben wurde. Seither gilt der Grundsatz "ein Land, zwei Systeme", der der Region weitgehende Autonomie sowie den Fortbestand des eigenen Rechts- und Wirtschaftssystems für 50 Jahre zusicherte. Die Hongkonger Regierung weist Vorwürfe zurück, sie bringe die Opposition zum Schweigen.

Weitere Verurteilungen und internationale Reaktionen

Die Welle der Verurteilungen gegen prominente Vertreter der prodemokratischen Bewegung hält an. Der frühere Medienunternehmer Jimmy Lai erhielt im Februar eine Haftstrafe von 20 Jahren. Er war wegen Verschwörung zur Zusammenarbeit mit ausländischen Kräften sowie zur Veröffentlichung aufrührerischer Publikationen schuldig gesprochen worden.

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Diese Entwicklungen ziehen eine deutliche Trennlinie zwischen der lokalen Regierung und internationalen Beobachtern. Während Peking die Sicherheitsgesetze als notwendigen Schutz der nationalen Souveränität darstellt, sehen viele Kritiker und Menschenrechtsorganisationen darin ein Werkzeug zur Unterdrückung demokratischer Bestrebungen. Die aktuelle Urteilsverkündung gegen Wong wird diese Debatte weiterhin anheizen und die Spannungen zwischen Hongkong und der chinesischen Zentralregierung vertiefen. Die Situation bleibt für die regionale Stabilität und die Freiheit der politischen Meinungsäußerung ein zentraler Prüfstein.