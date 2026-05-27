Hongkong übertrifft die Schweiz als Zentrum für grenzüberschreitende Vermögen nicht mehr

Laut einem BCG-Bericht haben Hongkong und die Schweiz 2025 gleichgezogen. Hongkong wächst mit China-Zuflüssen, die Schweiz als sicherer Hafen. Globales Finanzvermögen legt stark zu.

Der Boston Consulting Group (BCG) zufolge haben Hongkong und die Schweiz im Jahr 2025 als globale Zentren für grenzüberschreitende Vermögen mit jeweils verwalteten Auslandsgeldern von rund 2,9 Billionen US-Dollar gleichgezogen.

Während Hongkongs Zuwachs von 10,7 Prozent vor allem auf Geldzuflüsse aus China und einen boomenden Börsenmarkt zurückzuführen ist, verzeichnete die Schweiz ein Wachstum von 7,6 Prozent. Sie profitiert dabei insbesondere von ihrem Image als sicherer Hafen in geopolitischen Uncertainties, was zu vermehrten Investitionen aus dem Nahen Osten führt. Das globale Finanzvermögen stieg 2025 um 10,7 Prozent auf 333 Billionen Dollar, das Schweizer Gesamtvermögen soll bis 2030 auf 5,1 Billionen wachsen.

Zudem wird der britische Millionär Phil White am Weltwirtschaftsforum in Davos für die Einführung von Steuern auf Reiche eintreten





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