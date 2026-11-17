Der Flughafen Hongkong, Towngas und Ecoceres planen eine SAF-Mischanlage in Tuen Mun. Ziel ist es, die Logistikkosten zu senken und bis 2030 den SAF-Anteil auf ein bis drei Prozent zu erhöhen.

Die Betreibergesellschaft des Flughafens Hongkong hat eine strategische Absichtserklärung zur Entwicklung einer Mischanlage für nachhaltigen Flugtreibstoff unterzeichnet. Als zentrale Partner in diesem Vorhaben agieren der Energieversorger Towngas sowie der Treibstoffproduzent Ecoceres. Diese Vereinbarung markiert einen entscheidenden Schritt hin zur lokalen Produktion und Verarbeitung von SAF, wobei alle drei Akteure ihre Ressourcen bündeln, um die Infrastruktur für klimafreundlichere Luftfahrt zu stärken.

Planung und Standort der neuen SAF-Anlage

Die drei Partner werden gemeinsam die Planung, den Bau und den Betrieb einer spezifischen Anlage im Stadtteil Tuen Mun prüfen. Dieser Standort ist strategisch gewählt, um die logistischen Herausforderungen der Treibstoffbeschaffung zu minimieren und die Effizienz im operativen Alltag zu maximieren. Obwohl die Absichtserklärung unterzeichnet wurde, steht eine endgültige Investitionsentscheidung noch aus. Die Unternehmen befinden sich somit noch in der Phase der ausführlichen Machbarkeitsstudien und technischen Bewertungen, bevor finale Gelder fließen.

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Strategische Ziele und Regierungsziele für 2030

Die Regierung Hongkongs verfolgt das ambitionierte Ziel, bis 2030 einen SAF-Anteil von einem bis drei Prozent am Treibstoffverbrauch der ab Hongkong startenden Flüge zu erreichen. Dieses politische Ziel dient als Treiber für private Initiativen wie das jetzige Projekt. Durch die lokale Beimischung des Treibstoffs sollen die hohen Logistikkosten gesenkt werden, die typischerweise mit dem Import von SAF verbunden sind. Diese Kostenreduktion ist essenziell, um nachhaltige Flugtreibstoffe preislich wettbewerbsfähig gegenüber konventionellem Jetfuel zu machen und die Akzeptanz in der Branche zu erhöhen.

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Bestehende Infrastruktur und technische Integration

Die bestehende Treibstoffinfrastruktur des Flughafens Hongkong ist bereits so ausgelegt, dass sie die Lagerung und Betankung mit vorgemischtem SAF ermöglicht. Diese technische Voraussetzung erleichtert die Integration neuer SAF-Quellen in das bestehende Versorgungssystem erheblich. Es sind keine grundlegenden Umbauten der großen Tanksysteme nötig, da die Mischverhältnisse und Qualitätsstandards bereits den Anforderungen entsprechen. Dies beschleunigt den möglichen Start des Betriebs, sobald die neue Anlage in Tuen Mun fertiggestellt ist.

Erweiterte Partnerschaften und biometrische Innovation

Neben den Treibstoffinitiativen zeigt der Flughafen Hongkong auch Engagement in anderen Bereichen der modernen Luftfahrt. Air New Zealand und der Flughafen Hongkong haben ein Zertifikat für biometrisches Reisen erhalten. Dies unterstreicht das Bestreben, digitale Prozesse zu optimieren und die Reiseerfahrung für Passagiere zu beschleunigen. Gleichzeitig hat der Flughafen einen speziellen Raum für Fluggäste mit unsichtbaren Beeinträchtigungen eröffnet, um die Inklusion und den Serviceanspruch auf einem hohen Niveau zu halten.