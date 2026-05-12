Die WHO warnt vor weiteren Fällen von Hantavirus-Erkrankungen bei den aktuellen Evakuierten und ruft die Heimatländer dazu auf, bis Ende Juni ihre Rückkehrkehrenden sorgfältig zu überwachen.

Der Weltgesundheitsorganisation zufolge ist ein weiterer Passagier vom Kreuzfahrtschiff Hondius infiziert mit Hantavirus , nach bisher zehn bestätigten Fällen. Der britisch-Gambianische Staatsbürger wurde im Militärkrankenhaus von Madrid in Quarantäne bestätigt.

Alle Betroffenen wurden isoliert und stehen unter strenger Überwachung, um weitere Übertragungen zu minimieren. WHO-Generaldirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus hat an eine kritischere Überwachung der Passagiere bis Ende Juni geraten. Nicaragua, Ghana und andere Staaten haben ihre Überwachung seit dem 11. Mai geschlossen, während andere Länder weiterhin unter strenger Überwachung stehen.

Spanien hat die Evakuierung der rund 150 Passagiere und Crewmitglieder von Granadilla im Süden Teneriffas und anderen Stellen sehr gut geleitet. Die globale Zusammenarbeit und die Fähigkeit von Organisationen wie der WHO sind wichtig. Es ist möglich, dass weitere Fälle in den kommenden Wochen entdeckt werden





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