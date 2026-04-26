Honda stoppt Elektro-Offensive und setzt auf Hybride

Honda reduziert seine Investitionen in rein elektrische Fahrzeuge und konzentriert sich stattdessen auf Hybridmodelle. Die Elektrobaureihe '0', der Acura RSX und das Afeela-Projekt werden eingestellt, ebenso wie der e:Ny1 in vielen europäischen Märkten.

Honda zieht sich deutlich vom rein elektrischen Antrieb zurück und konzentriert sich stattdessen auf Hybrid technologien. Dieser strategische Rückzug betrifft mehrere geplante und bereits existierende Modelle.

Erst vor Kurzem hatte Honda die Einstellung der Elektrobaureihe '0' bekannt gegeben, eine Entscheidung, die umso überraschender ist, da der Hersteller erhebliche Investitionen in eine neue Elektroplattform und innovative Produktionsverfahren für diese Serie getätigt hatte. Die ursprünglich für den US-Markt konzipierten Modelle, die später auch in Europa eingeführt werden sollten, werden nun nicht mehr bis zur Serienreife entwickelt.

Neben der '0'-Serie fallen auch der Crossover Acura RSX und das gemeinsam mit Sony entwickelte Projekt Afeela weg, welches noch im Vorjahr als bahnbrechende Innovation angekündigt worden war. Diese Absetzung von Projekten signalisiert eine umfassende Neuausrichtung der Elektrostategie des japanischen Automobilherstellers. Die Kehrtwende geht noch weiter: Honda hat bestätigt, dass das bisher einzige vollelektrische Modell, der e:Ny1, schrittweise aus mehreren europäischen Märkten zurückgezogen wird.

Der elektrisch angetriebene SUV befindet sich laut Herstellerangaben in der finalen Phase seines Lebenszyklus, und es ist derzeit kein Nachfolger geplant. Dies führt dazu, dass in vielen Ländern, darunter Deutschland, keine neuen Bestellungen mehr für den e:Ny1 entgegengenommen werden. Auch in der Schweiz ist das Modell nicht mehr konfigurierbar. Honda plant, die verbleibenden Fahrzeuge des e:Ny1 gezielt in Märkten mit einer vergleichsweise hohen Nachfrage zu verkaufen, insbesondere in den nordeuropäischen Ländern und in Großbritannien.

In Großbritannien soll zudem noch in diesem Jahr ein kleinerer Elektrofahrzeug namens Honda Super-N auf den Markt kommen. Für den Rest Europas will Honda den Fokus vorerst auf elektrifizierte Antriebe legen, insbesondere auf die bekannten Hybridmodelle CR-V, HR-V und ZR-V, die in überarbeiteter Form weitergeführt werden sollen. Diese Entscheidung spiegelt eine Anpassung an die sich verändernden Marktbedingungen wider. Die veränderte Marktlage, insbesondere in den USA, Hondas wichtigstem Einzelmarkt, ist der Hauptgrund für diese strategische Neuausrichtung.

Unter der Trump-Administration hat sich das Wachstum der Elektromobilität in den USA deutlich verlangsamt. Ein Unternehmenssprecher erklärte, dass die Produktplanung «an die aktuellen Marktbedingungen und Kundenbedürfnisse» angepasst werde. Die Unsicherheit bezüglich staatlicher Förderprogramme und die schwächere Nachfrage nach Elektrofahrzeugen haben Honda dazu bewogen, seine Investitionen in die Elektromobilität zu überdenken. Es ist derzeit unklar, ob Honda in Kontinentaleuropa jemals wieder rein elektrische Modelle anbieten wird.

Die Entscheidung, sich auf Hybridtechnologien zu konzentrieren, ermöglicht es Honda, weiterhin umweltfreundliche Fahrzeuge anzubieten, ohne sich vollständig von den etablierten Antriebstechnologien zu verabschieden. Die Zukunft von Hondas Elektromobilität scheint nun eher in der Kombination von Verbrennungs- und Elektromotoren zu liegen, anstatt in rein elektrischen Fahrzeugen. Die Entwicklung zeigt, dass die Automobilindustrie weiterhin von externen Faktoren und sich ändernden Kundenpräferenzen beeinflusst wird und dass Flexibilität und Anpassungsfähigkeit entscheidend für den Erfolg sind





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