Home of Innovation bezieht Wintower in Winterthur

Das Home of Innovation mietet sich im ehemaligen Sulzer-Hochhaus in Winterthur ein, um ein neues Zentrum für Start-ups und Unternehmertum zu schaffen. Die Partnerschaft mit Terresta soll den Wintower als lebendiges Ökosystem etablieren.

Winterthur erlebt eine bedeutende Stärkung seiner Innovationslandschaft mit der Ansiedlung des Home of Innovation im renommierten Wintower , dem ehemaligen Sulzer -Hochhaus. Diese strategische Partnerschaft zwischen dem Home of Innovation und Terresta , der Betreibergesellschaft des Wintower s, zielt darauf ab, das Gebäude in ein pulsierendes Zentrum für Start-ups, Unternehmertum und den Austausch zwischen etablierten Unternehmen und innovativen Gründern zu verwandeln.

Das Home of Innovation, bereits erfolgreich mit dem Aufbau von Communitys für Jungunternehmen an anderen Standorten in Winterthur, wird seine Expertise nun nutzen, um den Wintower mit neuen Formaten und einer gezielten Vernetzung zu beleben. Die langfristige Ausrichtung der Kooperation unterstreicht das Engagement beider Partner, einen nachhaltigen Beitrag zur wirtschaftlichen Entwicklung der Region zu leisten. Der Wintower, ein architektonisches Wahrzeichen Winterthurs, wird somit nicht nur ein Ort für Büroflächen, sondern ein lebendiges Ökosystem, das Kreativität, Innovation und Zusammenarbeit fördert.

Die regelmäßigen Veranstaltungen, die für Mieter, Start-ups und die Öffentlichkeit geplant sind, sollen den Wintower als Treffpunkt und Inspirationsquelle etablieren. Die Entscheidung des Home of Innovation, sich im Wintower anzusiedeln, ist das Ergebnis einer klaren Strategie, den Standort über die traditionelle Vermietung von Büroflächen hinaus zu positionieren. Raphael Tobler, Verwaltungsratspräsident des Home of Innovation, betont die ideale Eignung des ehemaligen Sulzer-Hochhauses, um Unternehmertum sichtbar zu machen und Unternehmen miteinander zu vernetzen.

Der Wintower, der seit den 1960er-Jahren das Stadtbild von Winterthur prägt, blickt auf eine lange Tradition als wirtschaftlicher Standort zurück. Ursprünglich als Hauptsitz der Sulzer AG errichtet, war das Gebäude bis 2003 das höchste der Schweiz und steht heute nach einer umfassenden Sanierung unter Denkmalschutz. Diese historische Bedeutung, kombiniert mit der modernen Infrastruktur und der zentralen Lage, macht den Wintower zu einem attraktiven Standort für innovative Unternehmen.

Die Partnerschaft mit dem Home of Innovation knüpft an diese Geschichte an und verleiht dem Wintower eine neue, zukunftsorientierte Identität. Die Schaffung eines lebendigen Ökosystems soll nicht nur Start-ups zugutekommen, sondern auch etablierten Unternehmen die Möglichkeit bieten, von neuen Ideen und Technologien zu profitieren. Terresta, als Betreiberin des Wintowers, sieht in der Kooperation mit dem Home of Innovation eine ideale Ergänzung zu ihrem bestehenden Angebot.

Das Unternehmen betont, dass der Wintower stets ein Ort der Begegnung und des Austauschs war und dass diese verbindenden Elemente durch die Partnerschaft gezielt gestärkt werden. Die Schaffung eines lebendigen Ökosystems im Wintower soll dazu beitragen, die Attraktivität des Standorts weiter zu steigern und neue Arbeitsplätze zu schaffen. Die geplanten Veranstaltungen und Vernetzungsangebote sollen eine breite Zielgruppe ansprechen und den Wintower als wichtigen Knotenpunkt für Innovation und Unternehmertum in der Region Winterthur etablieren.

Die langfristige Ausrichtung der Partnerschaft unterstreicht das gemeinsame Ziel, einen nachhaltigen Beitrag zur wirtschaftlichen Entwicklung der Region zu leisten und den Wintower als Symbol für Innovation und Fortschritt zu positionieren. Die Kombination aus historischer Bedeutung, moderner Infrastruktur und einem lebendigen Ökosystem macht den Wintower zu einem einzigartigen Standort für Unternehmen und Gründer





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