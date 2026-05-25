Holzbeige in Brand geraten - Feuerwehr löschte das Feuer

Eine Holzbeige ist in Niederwil AG nahe einer Grillstelle in Brand geraten. Die Feuerwehr löschte das Feuer rasch und verhinderte, dass die Flammen auf das angrenzende Waldstück übergriffen.

Eine Holzbeige ist am Sonntagnachmittag in Niederwil AG nahe einer Grillstelle in Brand geraten. Die Feuerwehr löschte das Feuer rasch und verhinderte, dass die Flammen auf das angrenzende Waldstück übergriffen.

Ein Angehöriger der Feuerwehr erlitt Atembeschwerden und wurde zur Kontrolle ins Spital gebracht. Die Meldung über den Brand wurde am Sonntag kurz vor 16.00 Uhr bei der Kantonalen Notrufzentrale eingegangen. Die Feuerwehr fand starken Rauch und eine stark brennende Holzbeige vor. Während des Einsatzes blieb die Hägglingerstrasse nur einseitig befahrbar.

Zwei Personen gaben an, vor Ort zur Mittagszeit gegrillt zu haben. Aus noch ungeklärten Gründen begann der Boden später zu rauchen. In der Folge entwickelte sich ein Mottfeuer, das sich auf die Holzbeige ausbreitete. Die Kantonspolizei Aargau mahnt angesichts der trockenen Bedingungen zur Vorsicht im Umgang mit Feuer im Freien.

Wer grillt oder Feuer entfacht, muss die Feuerstelle vollständig löschen. Kleine Glutnester können trockene Vegetation entzünden und Brände auslösen





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Feuerwehr Holzbeige Brand Niederwil AG Kantonspolizei Aargau

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