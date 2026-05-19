Holsteinstalle von Toni Peterhans in Fislisbach AG

Toni Peterhans aus Fislisbach AG ist bekannt als Meisterzüchter und hat einen Betrieb, der zu den Top 5 der höchsten Betriebsdurchschnitte bei Holstein Switzerland gehört. Er hat zusammen mit seinem Sohn Daniel Peterhans eine neue, moderne Holsteinstalle gebaut, um den Tieren ein stressfreies Leben zu ermöglichen. Der Betrieb umfasst vier Standbeine: Milchproduktion und Holsteinzucht, Ackerbau, Lohnarbeit sowie Stromproduktion mit Photovoltaik und Batteriespeicher.

Toni Peterhans aus Fislisbach AG ist bekannt als Meisterzüchter und hat einen Betrieb, der zu den Top 5 der höchsten Betriebsdurchschnitte bei Holstein Switzerland gehört.

Er hat zusammen mit seinem Sohn Daniel Peterhans eine neue, moderne Holsteinstalle gebaut, um den Tieren ein stressfreies Leben zu ermöglichen. Das Jungvieh bleibt auf dem Betrieb und wird im umgebauten alten Stall untergebracht. Der Betrieb umfasst vier Standbeine: Milchproduktion und Holsteinzucht, Ackerbau, Lohnarbeit sowie Stromproduktion mit Photovoltaik und Batteriespeicher. Der neue Stall bietet Platz für rund 60 Milchkühe und soll jährlich bis zu 700'000 kg Milch produzieren.

Der Betrieb ist intensiv in der Landwirtschaft und investiert in die Zukunft mit einem topmodernen Laufstall. Toni Peterhans hat die Meisterprüfung absolviert und besamt die Tiere seit mehreren Jahren selbst. Der Entscheid zum Neubau fiel Ende 2023, und am vergangenen 10. November 2025 wurde der Stall eingestallt





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