Höhlen-Drama in Laos: Rettungskräfte finden fünf eingeschlossene Menschen lebend

Die Rettungskräfte in Laos haben fünf eingeschlossene Dorfbewohner lebend gefunden. Zwei weitere Menschen werden weiterhin vermisst. Die Suche nach den vermissten Menschen dauert an.

Im Norden von Laos läuft eine dramatische Rettungsaktion. Sieben Männer sitzen seit Tagen in einer überfluteten Höhle fest, nachdem sie dort nach Gold gesucht hatten.

Nach tagelanger Ungewissheit gibt es im Höhlen-Drama in Laos ein Hoffnungssignal: Rettungskräfte haben fünf eingeschlossene Dorfbewohner lebend gefunden. Zwei weitere Menschen werden weiterhin vermisst. Fünf in einer Höhle in Laos eingeschlossene Menschen wurden lebend gefunden. Im Höhlen-Unglück in Laos haben Rettungskräfte fünf vermisste Dorfbewohner lebend entdeckt.

Zwei weitere Personen gelten weiterhin als vermisst. Das teilten die Einsatzkräfte am Mittwoch mit. Internationale Rettungsaktion Ein Mitglied einer laotischen Rettungsorganisation erklärte gegenüber der Nachrichtenagentur AP, dass die Suche nach den beiden noch vermissten Dorfbewohnern weiterlaufe. Videoaufnahmen einer thailändischen Rettungsgruppe zeigen offenbar den Moment der Entdeckung: Taucher tauchen aus dem Wasser auf und treffen auf die eingeschlossenen Menschen, die mit Stirnlampen auf einem Felsen sitzen - umgeben von Wasser.

Das Unglück weckt Erinnerungen an die spektakuläre Rettungsaktion in der thailändischen Tham-Luang-Höhle im Jahr 2018. Damals waren zwölf Jugendliche und ihr Fussballtrainer nach starken Regenfällen tagelang in einer überfluteten Höhle eingeschlossen gewesen. Die internationale Rettungsmission sorgte weltweit für Schlagzeilen. Die Suche nach den vermissten Menschen in Laos dauert an.

Die Rettungskräfte arbeiten hart daran, die beiden noch vermissten Dorfbewohner zu finden. Die internationale Gemeinschaft unterstützt die laotischen Rettungskräfte bei ihrer Arbeit





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