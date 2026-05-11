Die bundesweite Lage des Arbeitsmarktes für Hochschulabsolvierende erfährt anhaltende Härte, wie die jüngste Jahresschätzung des Staatssekretariats für Wirtschaft (SECO) zeigt. Laut der Cependant (BFS) stieg die Zahl der arbeitslosen Hochschulabsolvierenden zwischen 2019 und 2020 um rund 30 Prozent. Diese Entwicklung ist darauf zurückzuführen, dass die Nachfrage nach Arbeitskräften immer höher steigt, während gleichzeitig die verfügbaren Stellen häufig gering sind. Folglich tallers die Herausforderungen im career-zunächst draußen sein.

Obwohl immer mehr junge Erwachsene einen Hochschulabschluss haben, finden viele keine Arbeit. Obwohl die Zahl der arbeitslosen Hochschulabsolvierenden steigt, führt der Berufseinstieg zu finanziellen Sorgen und psychischen Stress.

Die Lage am Arbeitsmarkt für Hochschulabsolvierende ist angespannt, wie zeigen die Zahlen des Staatssekretariats für Wirtschaft (SECO) und die Studie des Bundesamts für Statistik (BFS). Besonders auffällig ist, dass rund 34 Prozent der Hochschulabsolvierenden nach dem Studium ein Praktikum absolvieren, häufig ohne direkte Perspektive auf eine Festanstellung. Selbst mit Motivation, Ausbildung und frischem Know-how finden viele Hochschulabsolvierende keine Arbeit, und es wird sich voraussichtlich nicht so schnell ändern.

Die Gründe für die schwierige Situation von jungen Hochschulabsolvierern sind zunehmend struktureller Natur. Die Ausweitung der Fachhochschulen hat dazu geführt, dass das Hochschuldiplom heute weit verbreitet ist, was teilweise an Wert verloren hat. Gleichzeitig sind die Jobchancen für jüngere Menschen begrenzt, und der Wettbewerb um wenige Einstiegsstellen verstärkt Unsicherheit. Höhere Anforderungen, steigender Kostendruck und technologische Entwicklungen verschärfen die Lage, auch für Fachkräfte in Bereichen wie Softwareentwicklung und Werbung





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