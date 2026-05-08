Höhenangst wird bei Bergwanderungen oft unterschätzt

Eine Umfrage der BFU zeigt, dass viele Wanderer die Bedeutung von Schwindelfreiheit unterschätzen, obwohl ein Drittel der Befragten unter Höhenangst leidet. Die BFU warnt vor den Risiken und rät zu realistischer Planung und Vorsicht.

Immer mehr Menschen zieht es in die Berge, doch die Gefahren werden oft unterschätzt. Die Beratungsstelle für Unfallverhütung ( BFU ) warnt vor den Risiken von Höhenangst und Höhenschwindel, die das Sturzrisiko erhöhen und das sichere Vorwärtskommen beeinträchtigen.

Schwindelfreiheit sei eine ebenso wichtige Voraussetzung für Bergwanderungen wie Fitness und Trittsicherheit, betont die BFU. Eine Umfrage unter Bergwanderinnen und -wanderern im Sommer 2024 ergab jedoch ein anderes Bild. Hier wurden gute Schuhe mit 70 Prozent, Fitness mit 56 Prozent und Trittsicherheit mit 32 Prozent als entscheidende Voraussetzungen genannt. Nur 18 Prozent der Befragten nannten Schwindelfreiheit als wichtige Bedingung.

Dabei gab knapp ein Drittel der Befragten an, unter Höhenangst oder Höhenschwindel zu leiden. Die Erhebung zeigt zudem, dass die meisten Wandernden bei ihrer Planung zwar Faktoren wie Wetter, Distanz und Höhenmeter berücksichtigen, aber weniger die Gefährlichkeit der Route. Die BFU mahnt, dass die Wanderroute zu den eigenen Fähigkeiten passen sollte. Im Zweifel gilt: Umkehren ist kein Scheitern, sondern gutes alpines Verhalten.

Jährlich müssen rund 40.000 Personen nach einem Wanderunfall ärztlich behandelt werden, 45 Menschen sterben dabei. Die Befragung fand an über 20 Standorten mit 1.387 zufällig ausgewählten Bergwandernden statt. Die BFU rät daher zu einer gründlichen Vorbereitung und realistischer Einschätzung der eigenen Fähigkeiten, um Unfälle zu vermeiden. Besonders in den Alpen und anderen anspruchsvollen Gebirgsregionen sei Vorsicht geboten, da hier die Risiken besonders hoch sind.

Die Studie unterstreicht die Notwendigkeit, Schwindelfreiheit ernst zu nehmen und sich nicht zu überschätzen. Die BFU empfiehlt, bei Unsicherheit auf leichtere Routen auszuweichen oder sich von erfahrenen Bergführern begleiten zu lassen. Die Zahlen zeigen, dass viele Wanderer die Gefahren unterschätzen und sich nicht ausreichend vorbereiten. Die BFU appelliert an alle, die Natur zu genießen, aber auch verantwortungsvoll zu handeln, um Unfälle zu vermeiden





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