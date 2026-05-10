Höhenangst: Fitness und Trittsicherheit reichen nicht aus, um sicher zu wandern

Fitness und Trittsicherheit reichen nicht aus, um in den Bergen sicher unterwegs zu sein. Ängste können den besten Wanderer auf dem Weg unsicher machen. Knapp ein Drittel der Bergwanderinnen und Bergwanderer in der Schweiz leidet unter Höhenangst oder Höhenschwindel.

Fitness und Trittsicherheit reichen nicht, um in den Bergen sicher unterwegs zu sein. Ängste können den besten Wanderer auf dem Weg unsicher machen. Knapp ein Drittel der Bergwanderinnen und Bergwanderer in der Schweiz leidet unter Höhenangst oder Höhenschwindel. 32 Prozent der Frauen und 23 Prozent der Männer sind davon betroffen, wie eine Erhebung der Beratungsstelle für Unfallverhütung BFU zeigt.

Die Befragung zeigt aber weiter, dass Schwindelfreiheit als Bedingung für sicheres Wandern zu wenig beachtet wird. Nur 18 Prozent der Befragten nennen dies als wichtige Voraussetzung. Doch das kann gravierend sein. Typische Anzeichen von Höhenangst sind Schwindel, Schwitzen, Herzrasen, ein Engegefühl in der Brust oder sogar Atemnot.

Doch gleichzeitig beginnt die Koordination der Bewegungen zu leiden: Das Sturzrisiko steigt durch die Angst - ein Teufelskreis. Daher sei Schwindelfreiheit ebenso zentral wie Fitness und allgemeine Trittsicherheit um in den Bergen sicher zu wandern, schreibt die Beratungsstelle. Wer durch Angst oder Schwindel blockiert sei, verliere nicht nur Zeit und Energie; auch eine stabile und sichere Fortbewegung werde erschwert, so die BFU.

Wie exponiert eine Wanderroute ist, werde dennoch nur von einem Drittel in die Planung miteinbezogen - während die meisten Distanz, Höhenmeter und Wetter berücksichtigen würden. Tendenziell nimmt die Höhenangst im Alter zu. Die Beratungsstelle empfielt: Wer um seine Höhenangst weiss, sollte auf gelb markierten Wanderwegen bleiben, die in der Regel weniger durch sehr steiles Gelände führen als die weiss-rot-weiss markierten Bergwanderwege. Wer trotzdem an eine ausgesetzte Stelle gerät, sollte wenn möglich umkehren. Im Zweifel gelte: Umkehren ist kein Scheitern, sondern gutes alpines Verhalten





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