Hohe Zufriedenheit in der Pflegebranche – Verbesserungsbedarf bei Work-Life-Balance

Eine aktuelle Studie zeigt hohe Zufriedenheitswerte in der Schweizer Pflegebranche, weist aber gleichzeitig auf Verbesserungspotenzial bei der Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben hin. Acht von zehn Pflegenden empfinden ihre Arbeit als sinnvoll.

Die Ergebnisse einer aktuellen Studie , veröffentlicht am Dienstag, zeigen eine insgesamt hohe Zufriedenheit in der Schweizer Arbeitswelt, insbesondere in der Pflegebranche . Acht von zehn Pflegenden betrachten ihre Arbeit als sinnvoll, und fast die Hälfte aller Erwerbstätigen empfindet viel oder sehr viel Stolz auf ihre berufliche Tätigkeit.

Besonders hervorzuheben ist, dass die Pflegeberufe in Bezug auf Stolz und Jobsicherheit führend sind, gefolgt von sozialen Berufen, dem Baugewerbe und der öffentlichen Verwaltung. Die Studie, durchgeführt vom Forschungsinstitut Sotomo im März 2026 im Rahmen der Kampagne «Mach Karriere als Mensch», basiert auf einer umfassenden Befragung von über 4300 Erwerbstätigen und Pensionierten in der Schweiz. Die Trägerorganisationen Artiset, Spitex Schweiz und OdASanté stehen hinter dieser Initiative, die vom Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation (SBFI) unterstützt wird.

Obwohl die Sinnhaftigkeit und Erfüllung im Beruf als entscheidend für ein erfülltes Arbeitsleben gelten, insbesondere bei älteren Arbeitnehmenden, die häufiger ein Gefühl der Erfüllung und des Stolzes empfinden, gibt es Bereiche, in denen Verbesserungsbedarf besteht. Die strukturellen Rahmenbedingungen werden von Berufstätigen in der Pflegebranche weniger positiv bewertet. Ein wesentlicher Punkt ist die Vereinbarkeit von Berufs- und Privatleben, bei der laut Studie Defizite bestehen. Fast die Hälfte der befragten Erwerbstätigen (47 Prozent) legen großen Wert auf eine gute Work-Life-Balance.

Abwechslungsreiche und anspruchsvolle Aufgaben (44 Prozent) sowie die Möglichkeit, einen positiven Beitrag zu leisten (38 Prozent) sind ebenfalls wichtige Faktoren für die Zufriedenheit am Arbeitsplatz. Interessanterweise rangiert der Lohn zwar nicht unwichtig, belegt aber erst den vierten Platz in der Prioritätenliste der Befragten. Die Studie unterstreicht somit, dass immaterielle Werte wie Sinnhaftigkeit und Erfüllung eine ebenso große, wenn nicht sogar größere Rolle spielen als die finanzielle Entlohnung.

Die Ergebnisse der Studie verdeutlichen, dass die Pflegebranche trotz der Herausforderungen, insbesondere im Bereich der Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben, eine hohe Attraktivität besitzt. Die hohe Zufriedenheit und das ausgeprägte Gefühl der Sinnhaftigkeit tragen dazu bei, dass die Pflegeberufe im Schweizer Arbeitsmarkt eine wichtige Rolle spielen. Die Kampagne «Mach Karriere als Mensch» zielt darauf ab, das Image der Pflegeberufe zu stärken und qualifizierte Fachkräfte für diesen wichtigen Sektor zu gewinnen.

Die Unterstützung durch das SBFI und die Zusammenarbeit mit den Trägerorganisationen Artiset, Spitex Schweiz und OdASanté unterstreichen die Bedeutung der Pflegebranche für die Schweizer Gesellschaft. Die Studie liefert wertvolle Erkenntnisse für die Gestaltung zukunftsfähiger Arbeitsbedingungen in der Pflege und anderen Berufsfeldern, um die Zufriedenheit und das Wohlbefinden der Arbeitnehmenden zu fördern. Die Notwendigkeit, die Work-Life-Balance zu verbessern und gleichzeitig sinnstiftende Aufgaben zu bieten, wird als zentraler Aspekt für die Attraktivität und Nachhaltigkeit der Arbeitswelt hervorgehoben.

Die Ergebnisse zeigen auch, dass Geschlechterunterschiede bei der Zufriedenheit gering sind, während das Alter eine Rolle spielt, wobei ältere Arbeitnehmer tendenziell zufriedener sind





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