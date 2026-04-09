Hohe Portokosten und verspätete Post: Die Demokratie in der Ferne – Schweizer:innen im Ausland und ihre Wahlunterlagen

Auslandschweizer:innen kämpfen mit hohen Portokosten und verzögerter Postzustellung ihrer Wahlunterlagen. Eine Untersuchung zeigt Probleme in Dänemark, wo das neue Zustellsystem Herausforderungen birgt. Die Auswirkungen auf die politische Teilhabe und die Suche nach Lösungen werden beleuchtet.

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