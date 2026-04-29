Die Marktbeobachtung des Preisüberwachers bestätigt die starke Konzentration im Schweizer Lebensmittel-Detailhandel durch Coop und Migros. Trotz hoher Bruttomargen gibt es keine Hinweise auf Preismissbrauch, jedoch Potenzial für Preissenkungen. Die Untersuchung der Bio-Margen wird fortgesetzt.

Die jüngste Marktbeobachtung des Schweiz er Preisüberwacher s bestätigt, dass der Schweiz er Lebensmittel-Detailhandel, insbesondere dominiert von Coop und Migros , weiterhin durch eine hohe Konzentration gekennzeichnet ist. Diese Beobachtung resultiert aus einer umfassenden Untersuchung, die ursprünglich durch eine Vorabklärung der Preise für Bio-Lebensmittel im Herbst 2023 initiiert wurde, sich aber letztendlich auf den gesamten Schweiz er Lebensmittel-Detailhandel erstreckte.

Die Analyse zeigt deutlich, dass die Marktstruktur nicht grundlegend durch die Etablierung von Aldi und Lidl im Jahr 2005 bzw. 2009 verändert wurde, obwohl diese Discounter den Wettbewerb in ihrem spezifischen Segment verstärkt haben. Stefan Meierhans, der Preisüberwacher, äussert sich vorsichtig, dass er eine kollektiv marktbeherrschende oder zumindest marktmächtige Stellung von Coop und Migros im Schweizer Lebensmittel-Detailhandel nicht ausschliessen kann. Ein auffälliges Merkmal des Schweizer Lebensmittel-Detailhandels sind die sehr hohen Bruttomargen.

Die erhobenen Daten deuten jedoch nicht darauf hin, dass diese hohen Margen auf unangemessen hohe Gewinne der Detailhändler zurückzuführen sind. Vielmehr sind die Gewinnmargen (Nettomarge) und die Kapitalrentabilität des Schweizer Lebensmittel-Detailhandels vergleichbar mit denen im europäischen Lebensmittel-Detailhandel. Die hohen Bruttomargen werden stattdessen durch hohe Betriebskosten und eine geringere Effizienz im Vergleich zum Ausland erklärt.

Diese geringere Effizienz ist auf eine Kombination von Faktoren zurückzuführen, darunter das allgemein höhere Kostenniveau in der Schweiz, die Präferenzen der Schweizer Konsumentinnen und Konsumenten sowie eine kostentreibende Regulierung. Meierhans weist jedoch darauf hin, dass die geringere Effizienz auch ein Ergebnis der oligopolistischen Marktstruktur und des damit verbundenen geringeren Preisdrucks sein könnte. Die jüngsten Preissenkungsrunden im Detailhandel, wie beispielsweise das 99-Rappen-Pfünderli oder die Tiefpreise, deuten darauf hin, dass ein bisher unausgeschöpftes Potenzial für Preissenkungen im Schweizer Lebensmittel-Detailhandel besteht.

Diese Entwicklung wird vom Preisüberwacher begrüsst. Obwohl der Preisüberwacher den Preiswettbewerb positiv bewertet und mit einem weiteren, wenn auch langsamen Wachstum von Aldi und Lidl rechnet, geht er nicht von einer grundlegenden Änderung der Marktstruktur aus. Coop und Migros werden voraussichtlich auch weiterhin den Markt ausserhalb des Discount-Segments dominieren. Trotz der hohen Bruttomargen und der potenziellen Ineffizienzen liegen derzeit keine hinreichenden Hinweise auf einen Preismissbrauch vor, weshalb der Preisüberwacher die Marktbeobachtung abschliesst.

Die Untersuchung der Bio-Margen von Coop und Migros wird jedoch fortgesetzt, da hier weiterhin Klärungsbedarf besteht. Die Diskussion um die Margen im Bio-Bereich hat bereits Reaktionen hervorgerufen, wie beispielsweise die Äusserung, dass die Margendiskussion verärgert. Insgesamt zeigt die Marktbeobachtung, dass der Schweizer Lebensmittel-Detailhandel zwar konzentriert ist und hohe Margen aufweist, aber keine Anzeichen für einen systematischen Preismissbrauch erkennbar sind. Die Effizienzsteigerung und die Nutzung des Preissenkungspotenzials bleiben jedoch wichtige Herausforderungen für die Zukunft





SchweizerBauer / 🏆 51. in CH We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Schweiz Lebensmittelhandel Coop Migros Preisüberwacher Marktkonzentration Bruttomargen Preissenkungen Bio-Lebensmittel

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Die Schweizer Vereine in Frankreich: Überalterung – und bald ein neuer Club?Nachwuchsprobleme machen den Schweizer Vereinen in Frankreich zu schaffen – doch in Paris soll ein neuer Verein entstehen.

Read more »

Börsen-Ticker: SMI dürfte tiefer starten - Novartis vorbörslich unter Druck - Holcim, Bucher, SIG, Avolta und Ypsomed im FokusDie Schweizer Börse dürfte am Dienstag tiefer in den Handel starten - die Novartis-Resultate belasten.

Read more »

Pharmawerte wegen Novartis-Zahlen unter Druck - Amrize und Holcim gefragt - SIG heben abDie Schweizer Börse notiert am Dienstag im Minus - die Novartis-Resultate belasten.

Read more »

Statistik der Schweizer Städte 2026 / Urbane Wertschöpfung: So arbeiten die Städterinnen und StädterBern (ots) - Die Statistik der Schweizer Städte 2026 präsentiert aktuelle Kennzahlen zu Bevölkerung, Wohnen, Politik, Bildung und weiteren spannenden Themen in den Schweizer...

Read more »

Pharmawerte wegen Novartis-Zahlen unter Druck - Kühne, Holcim und Amrize gefragt - Idorsia drehen stark ins PlusDie Schweizer Börse notiert am Dienstag im Minus - die Novartis-Resultate belasten.

Read more »

Revolution vermeiden: Die Mode-Influencerin, die Putin die Wahrheit sagtEin virales Instagram-Video bringt den weitverbreiteten Unmut der Russen ans Licht.

Read more »