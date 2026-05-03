Hohe Kosten durch falsche Wahl der Säule 3a: Sparer riskieren Verluste von über 100'000 Franken

Eine Analyse von getrates.ch zeigt, dass die Wahl des falschen 3a-Vorsorgeprodukts Sparer über ihre gesamte Berufslaufbahn hinweg teuer zu stehen kommen kann. Gebührenunterschiede können zu Verlusten von bis zu 290'000 Franken führen.

Schweizerinnen und Schweizer neigen oft zu Bequemlichkeit, wenn es um finanzielle Entscheidungen geht. Dies betrifft sowohl den Wechsel der Krankenkasse als auch das Einholen von Hypothekenangeboten verschiedener Anbieter.

Diese Tendenz setzt sich auch bei der Wahl eines Vorsorgeprodukts der dritten Säule fort. Viele bevorzugen die einfache Lösung der Hausbank, anstatt verschiedene Angebote zu vergleichen. Doch dieser Komfort kann sich für Sparerinnen und Sparer als teuer erweisen. Eine umfassende Analyse von 160 Säule-3a-Vorsorgeprodukten, durchgeführt vom Finanzvergleichsportal getrates.ch, zeigt deutlich, wie gross die finanziellen Unterschiede sein können.

Die Studie enthüllt, dass die falsche Wahl über die gesamte Berufslaufbahn hinweg einen Verlust von über 100'000 Franken verursachen kann. Die Berechnungsgrundlage für diese Ergebnisse war eine 25-jährige Person, die über einen Zeitraum von 40 Jahren den maximal zulässigen Betrag von 7258 Franken pro Jahr einzahlt. Dabei wurde eine jährliche Bruttorendite von 5 Prozent angenommen. Die durchschnittlichen Gebühren für einen 3a-Fonds belaufen sich auf 0,68 Prozent.

Allerdings gibt es erhebliche Unterschiede zwischen den einzelnen Produkten. Das günstigste Angebot, Viac Global 20, weist Gebühren von lediglich 0,22 Prozent auf. Im krassen Gegensatz dazu fallen beim teuersten Produkt der Bank Cler Gebühren von 2,54 Prozent an – ein Faktor von 12. Betrachtet man einen Zeitraum von 40 Jahren, führt dieser Gebührenunterschied bei identischer Bruttorendite zu einem Verlust von 290'000 Franken.

Mit dem günstigsten Produkt hätte man beim Renteneintritt 903'000 Franken angespart, während beim teuersten Produkt lediglich 613'000 Franken zur Verfügung stünden. Adrien Missioux, Gründer von Getrates, betont: «Die meisten Schweizerinnen und Schweizer haben keine klare Vorstellung davon, wie hoch die tatsächlichen Kosten ihres 3a-Anbieters sind. Die Differenz zwischen dem günstigsten und dem teuersten Fonds kann über eine Karriere hinweg 290'000 Franken betragen. Das ist kein kleiner Betrag, sondern entspricht einer erheblichen Anzahlung für ein Eigenheim.

» Selbst ein Vergleich zwischen digitalen Anbietern und traditionellen Banken offenbart bei einer Bruttorendite von 5 Prozent über 40 Jahre eine Gebührendifferenz von 110'000 Franken. Es ist wichtig zu beachten, dass eine attraktive jährliche Durchschnittsrendite von mehreren Prozenten in der Regel nur durch die Wahl eines Anlagefonds als dritte Säule erreicht werden kann. Ein 3a-Sparkonto bietet in der Regel deutlich geringere Zinsen. Getrates warnt in diesem Zusammenhang vor der sogenannten «Sparkonto-Falle».

Die vermeintliche Sicherheit eines Sparkontos kann langfristig zu erheblichen finanziellen Einbussen führen. Die Analyse unterstreicht die Notwendigkeit, sich aktiv mit den verschiedenen Vorsorgeprodukten auseinanderzusetzen und einen umfassenden Vergleich durchzuführen, um die optimale Lösung für die eigene finanzielle Situation zu finden. Die Bequemlichkeit, bei der Hausbank zu bleiben, sollte nicht über die langfristigen finanziellen Vorteile eines sorgfältigen Vergleichs gestellt werden.

Die Ergebnisse von Getrates zeigen, dass ein bewusster Umgang mit der dritten Säule einen erheblichen Einfluss auf die finanzielle Zukunft haben kann. Es ist ratsam, sich unabhängige Beratung einzuholen und die verschiedenen Angebote kritisch zu prüfen, um die bestmögliche Rendite zu erzielen und unnötige Kosten zu vermeiden. Die langfristigen Auswirkungen der Gebühren können erheblich sein und sollten bei der Entscheidung für ein Vorsorgeprodukt nicht unterschätzt werden





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