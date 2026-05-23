Hofübergabe: 'Warum haben wir selbst so ein Geknorze?', 'Was haben wir falsch gemacht?', 'Zweites mit Komplikationen'

Die Nachricht beschreibt die frustrierende Erfahrung eines Bauernhaushofers, der sein Vermögen an seinen Sohn übergibt, der jedoch die Hofübergabe ablehnt. Die Nachricht betont die Herausforderungen einer ausserfamiliären Hofübergabe und die Frage nach den Ursachen für solche Entscheidungen.

Immer wieder liest man von glücklichen Hofübergabe n. Manche Bauernfamilie fragt sich: 'Warum haben wir selbst so ein Geknorze?

' Und wenn eine innerfamiliäre Hofübergabe gar nicht zustande kommt, fragt sie sich, was sie falsch gemacht hat – und wird als Zweites mit all den Komplikationen konfrontiert, die eine ausserfamiliäre Hofübergabe mit sich bringt. So erging es Hanspeter K.Wolken am Horizont und einem verzweifelten Betriebsleiter. Er hat all die Jahre alles in den Betrieb investiert und viel gearbeitet, damit der Hof eine Zukunft hat. Aber der Junior schlägt die Hofübergabe aus.

Für Hanspeter K* (Name geändert) stand fest, dass sein Sohn seinen 30-ha-grossen Betrieb übernehmen wird. Dieser ist als Landwirt ausgebildet und hatte zudem eine Weiterbildung als Agro-Kaufmann HF gemacht. Aber am Jahreswechsel, als die gesamte Familie fürs Weihnachts- und Neujahrsessen zusammenkam, verkündete der Sohn, dass er den Hof nicht übernehmen werde. Er hatte es sich anders überlegt. Seine Anstellung bei..





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