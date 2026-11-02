Hofkirche Luzern: Kerzenstand brennt aus und beschädigt Altarboden

In der Luzerner Hofkirche brannte in der Nacht auf Montag ein Kerzenstand. Der Boden beim Altar wurde beschädigt, Personen kamen nicht zu Schaden.

In der Nacht auf Montag ist in der Luzerner Hofkirche ein Kerzenstand ausgebrannt. Laut der Katholischen Kirche der Stadt Luzern entstand Sachschaden am Boden beim Altar und an der Orgel, wo sich Russablagerungen bildeten. Personen wurden nicht verletzt.

An Allerheiligen ist es in der katholischen Tradition üblich, dass zu den Totengedenkgottesdiensten ein Kerzenstand direkt vor dem Altar aufgestellt wird. Für jede verstorbene Person des vergangenen Jahres wird dabei eine Kerze angezündet. Der Kerzenstand gehört damit zu einem festen Bestandteil dieser Feier.

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Ablauf des Brands in der Hofkirche

Die Kerzen brannten am Sonntag wie üblich bis zum Erlöschen weiter. Nachdem die Hofkirche am Abend geschlossen worden war, haben die Kerzen offenbar die Holzkonstruktion des Kerzenstands in Brand gesetzt. Die genaue Ursache wird nach Angaben der Kirche weiter abgeklärt.

Das Kerzenparaffin verteilte sich grossflächig auf dem Boden und beschädigte diesen im Bereich des Altars. Gleichzeitig zog der Rauch durch die Kaminwirkung bis zur Orgel hoch. Nach erster Einschätzung dürften dort grössere Reinigungsarbeiten nötig sein.

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Schäden an Boden und Orgel

Die Kirche war am Montagvormittag wegen der Reinigungsarbeiten am Boden gesperrt. Gemäss den Angaben der Kirche wurde das Gebäude gelüftet. Eine Gesundheitsgefahr bestehe nicht.

Wie hoch der Sachschaden ist, ist derzeit Gegenstand der Abklärung. Eine genaue Summe wurde bisher nicht genannt. Die Reinigung der Orgel und der betroffenen Bereiche dürfte nach ersten Einschätzungen aufwendig werden.

Gottesdienst am Abend geplant

Inzwischen ist die Hofkirche wieder geöffnet. Der Gottesdienst am Montagabend soll wie geplant stattfinden. Die Pfarrei zeigt sich damit bemüht, den regulären Betrieb rasch wieder aufzunehmen.

Michael Teipel, Leiter der Pfarrei St. Leodegar im Hof, bezeichnete die Kirche als emotionalen Ort. Er zeigte sich dankbar, dass nicht noch mehr passiert ist, betonte aber, dass der Schreck den Beteiligten tief sitzt.

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Pfarrei ohne leitenden Priester

Der Vorfall fällt in eine Phase, in der die Hofkirche ohne leitenden Priester auskommen muss. Seit Anfang August hat die Luzerner Hofkirche keinen leitenden Priester mehr. Die Katholische Kirche bezeichnete diese Situation als tragisch.

Die Kirche erklärte zugleich, dass die Entwicklung aufgrund des demografischen Wandels nicht überraschend sei. Der Stiftspropst springt bei der Pfarrei St. Leodegar derzeit ein, um die seelsorgerische Arbeit weiterzuführen.