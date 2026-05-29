Hoffnung für vermisste Goldsucher schwindet

Die Rettung der fünf Überlebenden aus der Höhle in Laos gilt als extrem gefährlich, da die engen Tunnel praktisch keine Sicht erlauben und die Taucher bei Regen jederzeit die Gefahr neuer Überflutungen oder Einstürze laufen.

Die Hoffnung für die zwei vermissten Goldsucher schwindet, da Rettung skräfte 95 Prozent des überfluteten Tunnelsystems durchsucht haben, ohne eine Spur der beiden Männer zu entdecken.

Die Experten konzentrieren sich nun auf die Bergung der fünf Überlebenden, die seit zehn Tagen in der Höhle in der nördlichen Provinz Xaisomboun festgesessen sind. Die Rettung gilt als extrem gefährlich, da die engen Tunnel praktisch keine Sicht erlauben und die Taucher bei Regen jederzeit die Gefahr neuer Überflutungen oder Einstürze laufen





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