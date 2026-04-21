Hof Barenegg in Hemberg: Kanton wählt unter 30 Bietern für landwirtschaftliches Erbe

Der Kanton St. Gallen steht vor der Entscheidung über den Verkauf des 78 Hektar grossen Barenegg-Hofs. Trotz intensiver politischer Kritik und rechtlicher Bedenken bezüglich möglicher Altlasten haben sich 30 Interessenten für das verbindliche Bieterverfahren qualifiziert.

Der Verkaufsprozess des traditionsreichen Barenegg-Hof s im Kanton St. Gallen sorgt weiterhin für hitzige Debatten und ein hohes mediales Echo. Nachdem das Pächterehepaar Walter und Heidi Fässler Ende letzten Jahres nach drei Jahrzehnten erfolgreicher Bewirtschaftung in den wohlverdienten Ruhestand getreten ist, steht der beeindruckende Betrieb in Hemberg leer.

Dies hat eine komplexe Verkaufsphase eingeleitet, die nicht nur landwirtschaftliche Fragen aufwirft, sondern auch politische Kreise in St. Gallen intensiv beschäftigt. Der 78 Hektar umfassende Betrieb, der sich durch 41 Hektar landwirtschaftliche Nutzfläche, 16 Hektar Weideland und 37 Hektar Wald auszeichnet, gilt aufgrund seiner spezifischen Topografie als anspruchsvoll. Die überwiegend steilen Lagen und die teilweise drainierten Moorböden stellen für potenzielle Käufer eine besondere Herausforderung bei der maschinellen Bewirtschaftung dar. Dennoch hat die Immobilie eine beachtliche Anziehungskraft entwickelt, was sich in der hohen Anzahl an Interessenten widerspiegelt. In einer ersten Phase des Bieterverfahrens gingen erstaunliche 74 unverbindliche Angebote ein, von denen nach einer strengen Vorauswahl 30 Bieter dazu eingeladen wurden, ein verbindliches Angebot einzureichen. Diese hohe Resonanz zeigt, wie stark der Wunsch nach produktivem Landbesitz in der Region nach wie vor ausgeprägt ist. Trotz des grossen Interesses steht der Kanton unter erheblichem Druck. Insbesondere die St. Galler SVP hat den gesamten Prozess scharf kritisiert und auf diverse Unwägbarkeiten hingewiesen. Ein zentraler Kritikpunkt ist die Transparenz des Bieterverfahrens. Die politischen Akteure befürchten, dass der Hof in falsche Hände geraten könnte, was insbesondere die langfristige Sicherung als klassischer Familienbetrieb gefährden würde. Zudem gibt es handfeste rechtliche und finanzielle Bedenken. Die SVP weist explizit auf mögliche Altlasten hin, wie etwa das Vorhandensein von Stacheldraht, der gemäss dem kantonalen Jagdgesetz entfernt werden müsste. Solche Versäumnisse könnten für den zukünftigen Eigentümer zu einer finanziellen Belastung werden, da Rückbaukosten oder behördliche Sanktionen drohen. Ein politischer Vorstoss soll sicherstellen, dass diese offenen Fragen geklärt werden und der Hof nicht zu einer unkalkulierbaren Hypothek für den Käufer wird. Die Sorge der SVP geht so weit, dass sie sogar alternative Nutzungsformen wie gemeinschaftliche Projekte kategorisch ausschliessen möchte, um den Charakter des Barenegg-Hofs als Familienbetrieb zu bewahren. Der Kanton St. Gallen hält sich in Bezug auf die konkreten Auswahlkriterien für den Zuschlag bewusst bedeckt. Zwar ist der Preis gesetzlich auf 2,8 Millionen Franken gedeckelt, während der offizielle Verkehrswert bei etwa 2,17 Millionen Franken liegt, doch bei mehreren Bietern, die bereit sind, den Maximalbetrag zu zahlen, müssen alternative Entscheidungsgrundlagen herangezogen werden. Hierbei spricht die Verwaltung von einer Gesamtbeurteilung, ohne jedoch im Detail zu definieren, welche Faktoren dabei den Ausschlag geben werden. Es bleibt abzuwarten, wie der Kanton den Spagat zwischen den komplexen gesetzlichen Vorgaben des bäuerlichen Bodenrechts, den politischen Forderungen der SVP und der Notwendigkeit eines wirtschaftlich sinnvollen Verkaufs meistern wird. Der Barenegg-Hof mit seinem denkmalgeschützten Wohnhaus, dem separaten Ferienhaus und den umfangreichen Stallungen ist ein wertvolles Stück Kulturlandschaft, dessen Zukunft nicht nur für die beteiligten Interessenten, sondern für die gesamte Region Hemberg von hoher Bedeutung ist. Die nächsten Wochen werden zeigen, ob der Kanton eine Lösung findet, die sowohl den landwirtschaftlichen Fortbestand als auch die rechtliche Sicherheit für den neuen Eigentümer garantiert





SchweizerBauer / 🏆 51. in CH We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Barenegg-Hof Landwirtschaft St. Gallen Hemberg Immobilienverkauf

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Kanton Luzern wandelt Asylunterkunft Sempach in Büros umDer Kanton Luzern schliesst im Herbst die temporäre Flüchtlingsunterkunft im ehemaligen Bürogebäude der Schweinezuchtorganisation Suisag in Sempach. Er braucht das Gebäude für eigene Büros. Einen Ersatz für die 50 Unterkunftsplätze hat er noch nicht gefunden.

Read more »

Serie von Verkehrsunfällen im Kanton Luzern fordert sieben VerletzteEin unruhiges Wochenende im Kanton Luzern: Sieben Personen wurden bei einer Serie von Verkehrsunfällen verletzt. Neben schweren Kollisionen kam es zu zahlreichen Sachschäden.

Read more »

Sicherheit an der Hauptstrasse Hunzenschwil: Kanton weist Forderungen der Gemeinde brüsk zurückDie Gemeinde Hunzenschwil stösst beim Kanton mit Forderungen nach sichereren Querungen auf Granit. Besonders die Begründung der Behörden sorgt für Kopfschütteln.

Read more »

Flugzeug im Kanton Bern abgestürztAktuelle News aus der Schweiz und der Welt. Nachrichten und Schlagzeilen zu Leben, Unterhaltung und Sport, sowie Witziges und Kurioses.

Read more »

Wolf auf Schulareal in Faido: Kanton Tessin leitet Untersuchung einEin Wolf tauchte am Sonntag auf einem Schulareal in Faido TI auf und zeigte keinerlei Scheu. Die Behörden haben die Meldung bestätigt und Untersuchungen eingeleitet.

Read more »

Gondiswil BE: Vollbrand zerstört Hof – fünf Kälber sterben in den FlammenIn Gondiswil BE brannten ein Bauernhaus und ein Schopf vollständig nieder. Fünf Kälber kamen ums Leben, die Ursache wird untersucht.

Read more »