Hockey Unfallschwere Halswirbelsäulenverletzung: Max Murschetz operiert

Schwere Verletzung im U21 Hockey: Max Murschetz musste notfalloperiert werden. Clubs und NHL-Star Timo Meier senden Genesungswünsche nach tragischem Unfall in St. Gallen.

Der achtzehn Jahre alte Eishockeyspieler Max Murschetz erlitt bei einem Unfall im U21 -Spiel in St. Gallen eine schwere Halswirbelsäulenverletzung. Die Operation erfolgte noch in der Nacht auf Montag, worüber der Schlittschuhclub Rheintal am Samstag auf Instagram informierte. Murschetz liegt zur weiteren Behandlung im Paraplegiker-Zentrum in Nottwil. Seine Mannschaftskameraden und zahlreiche weitere Vereine bekunden große Anteilnahme.

Tragischer Unfall in St. Gallen

Am vergangenen Sonntag kam es während des Spiels zwischen Rheintal Future und den Eisbären St. Gallen zu einem folgenschweren Vorfall. Max Murschetz prallte dabei heftig gegen die Bande. Er blieb regungslos auf dem Eis liegen und musste schließlich abtransportiert werden. Wenig später wurde die Diagnose einer schweren Halswirbelsäulenverletzung bekannt.

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Die Situation war für alle Beteiligten extrem beängstigend. Der junge Spieler musste sofort medizinisch versorgt werden, um weitere Schäden zu vermeiden. Der Vorfall schockierte die gesamte Hockey-Community in der Schweiz und darüber hinaus. Die Schwere der Verletzung wurde sofort erkannt und entsprechend reagiert.

Opfer und professionelle Betreuung

Fabian von Allmen, der Sportchef der Rheintal Future, betonte, dass kein Gegenspieler Schuld am Unfall trage. Er bezeichnete das Ereignis als einen tragischen Unfall, den niemand hätte verhindern können. Die Stimmung im Team ist verständlicherweise sehr gedrückt, da der Unfall die gesamte Mannschaft stark belastet.

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Gleichzeitig zeigte sich von Allmen stolz auf die Reaktion des Teams. Alle hätten sich besonnen und solidarisch verhalten. Der Verein stellt betroffene Mitglieder unter die fachliche Betreuung von Spezialisten. Die psychologische Unterstützung ist ein wichtiger Bestandteil der unmittelbaren Nachsorge.

Operation und Verlegung ins Spezialzentrum

Noch in der Nacht auf Montag wurde der verletzte Spieler operiert. Diese Information bestätigte der Club am Samstag in den sozialen Medien. Am Dienstag wurde Murschetz dann ins Schweizer Paraplegiker-Zentrum in Nottwil verlegt. Dort wird er nun weiterbehandelt und betreut.

Der Club schreibt, dass vor Max ein langer und schwieriger Weg liegt. Gleichzeitig kennzeichnet er ihn als positiven, willensstarken und großen Kämpfer. Aus Rücksichtnahme auf den Patienten und seine Familie werden keine weiteren Details zum Gesundheitszustand veröffentlicht.

Vielfältige Genesungswünsche

Die Anteilnahme in der Hockeywelt ist groß und vielfältig. Der EHC Winterthur sowie der EHC Chur wünschen dem Achtzehnjährigen viel Kraft. Auch der ZSC Lions bekundet sein tiefes Mitgefühl. Der Stadtzürcher Club schreibt, dass die ganze Lions-Familie dem Spieler gute Besserung wünscht.

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Auch der Schweizer Nationalspieler und NHL-Star Timo Meier äußerte seine Unterstützung. Er repostete den Stay-Strong-Post des SC Rheintal in seiner Instagram-Story. Die Solidarität zeigt, wie eng die Gemeinschaft im Schweizer Eishockey ist.

Projekt Hintergrund und Partner

Max Murschetz spielt für die U21 von Rheintal Future. Dabei handelt es sich um ein grenzüberschreitendes Nachwuchsprojekt. Träger sind der SC Rheintal sowie die österreichischen Vereine EC Dornbirn, EHC Lustenau und SC Hohenems.

Im Jahr 2024 kam der EHC Hard als weiterer Partner hinzu. Das Projekt fördert junge Talente über Landesgrenzen hinweg. Die intensive Betreuung im Rahmen dieses Programms ist nun wichtiger denn je. Der Verein dankt für die vielen unterstützenden Nachrichten.