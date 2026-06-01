Die Schweizer Hockey-Nati verpasst im WM-Final den Titel und muss sich mit der Silbermedaille zufrieden geben. Mikko Lehtonen gewinnt hingegen mit Finnland die Goldmedaille.

Die Hockey-Nati verpasst WM-Gold beim Final in Zürich. Mikko Lehtonen erweitert sein Palmarès um ein drittes WM-Gold. Die Schweizer Nati verliert den WM-Final in Zürich mit 0:1 in der Verlängerung.

Über den Titel jubelt aber ein anderer ZSC-Spieler: Mikko Lehtonen gewinnt mit Finnland. Grosse Enttäuschung für die Hockey-Nati: An der Heim-WM schrammt die Schweiz einmal mehr im Final am Titel vorbei. Finnland gewinnt das Endspiel. Trotz fünf Toren und acht Vorlagen von Sven Andrighetto für die Schweizer Team wird im Final der Weltmeisterschaft 2026 gestoppt.

Die ZSC Lions schreiben auf Social Media: Wir müssen auch im schwierigsten Moment fair bleiben. Gratulation unserem Mikko Lehtonen und seinem finnischen Team zu WM-Gold. Auch in der Overtime kommt Lehtonen regelmässig zum Einsatz. Am Ende feiert der 32-Jährige nach 2019 und 2022 seine dritte WM-Goldmedaille mit Finnland.

Dreimal Weltmeister, einmal Olympiasieger, Titel in der Schweiz und Schweden sowie in der Hockey Champions League. Die Titel-Ausbeute von Mikko Lehtonen hat es in sich. Mit dem ZSC hat er schon zwei Schweizer Meistertitel und die Hockey Champions League





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