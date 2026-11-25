Die Kosten für den Hochwasserschutz an der Ilfis verdoppeln sich auf über 30 Millionen Franken. Langnau senkt das Projekt um, da Subventionen wegfallen. Lesen Sie Details.

Der Gemeinderat Langnau prüft eine deutliche Redimensionierung des geplanten Hochwasserschutzprojekts an der Ilfis. Diese Entscheidung ist eine direkte Reaktion auf die Verdopplung der geschätzten Realisierungskosten, die nun bei mehr als 30 Millionen Franken liegen. Ursprünglich waren Kosten in Höhe von rund 15 Millionen Franken geplant. Die massive Überplanung macht eine Neujustierung unumgänglich.

Kostenanstieg und sinkende Subventionen

Die finanziellen Rahmenbedingungen haben sich im Laufe der Planung dramatisch verändert. Während die Baukosten exponentiell stiegen, reduzierten sich die verfügbaren Zuschüsse erheblich. Bund und Kanton haben die Kriterien für Subventionen neu definiert, was zu einer erhöhten Eigenbeteiligung der Gemeinde führt. Bisher musste Langnau nur gut eine Million Franken an Restkosten tragen. Nach aktuellem Stand beläuft sich diese Last auf mindestens 10 Millionen Franken. Diese Differenz von neun Millionen Franken stellt die kommunalen Finanzen vor eine massive Herausforderung.

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Festhalten an Schutzzielen und ökologischer Revitalisierung

Trotz der finanziellen Engpässe hält der Gemeinderat an den strategischen Zielen des Vorhabens fest. Der wirksame Schutz vor Hochwassergefahren bleibt oberste Priorität. Zusätzlich sollen ökologische Verbesserungen entlang der Ilfis realisiert werden. Der Gemeinderat betont, dass das Projekt in der ursprünglichen Dimension nicht mehr verantwortbar sei. Dennoch soll der Sinn des Projekts durch eine angepasste Umsetzung gewahrt bleiben. Eine Absage am Konzept gibt es nicht.

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Neues Verfahren: Der sogenannte Risikodialog

Zur Lösung der finanziellen und planerischen Dilemmata lanciert die Gemeinde Langnau ein spezifisches Untersuchungsverfahren. Dieses sogenannte Risiko-Dialog-Verfahren ist ein Instrument des Bundes. In diesem Rahmen arbeiten Gemeinde, Fachstellen des Bundes und des Kantons sowie Interessensvertretungen zusammen. Das Ziel ist es, reduzierte Schutzmassnahmen zu evaluieren und zu diskutieren. Ein zentraler Diskussionspunkt ist dabei die Verkleinerung des Projekterreichs. Man prüft, ob ein kleinerer Umkreis ebenfalls ausreichenden Schutz bietet.

Historie und aktuelle Planungsschritte

Die Wurzeln des aktuellen Projekts reichen bis zum Hochwasserschutzkonzept von 2015 zurück. Damals wurden Massnahmen zum Schutz der Quartiere und zur Revitalisierung der Ilfis beschlossen. 2019 beschloss der Gemeinderat die Ausarbeitung eines Vorprojekts für die Abschnitte Mitte und Ost. Im September 2024 bewilligten die Stimmberechtigten in Langnau einen Planungskredit von rund 1,92 Millionen Franken. Davon wurden bisher 640'000 Franken in Anspruch genommen. Ein Teil der bereits erarbeiteten Unterlagen soll für die Neuausrichtung nutzbar bleiben.