Die Stadt Altstätten startete am 30. November 2026 die Vermessung des Stadtbachs für den Hochwasserschutz. Die Daten sind Basis für das 2027 vorliegende Bauprojekt.

Die Stadt Altstätten im Kanton St. Gallen hat am 30. November 2026 eine umfassende Vermessungskampagne am Stadtbach initiiert. Diese Massnahme ist ein zentraler Bestandteil der geplanten Hochwasserschutzmassnahmen für die Region. Die Fachleute arbeiten bis voraussichtlich zum 18. Dezember 2026 daran, die aktuellen Gegebenheiten präzise zu erfassen. Diese Daten bilden die unverzichtbare technische Grundlage für die Sicherheit der Anwohner.

Zeitplan und Ziele der Bauplanung

Die Experten des Fachteams nutzen die Zeit bis Mitte Dezember 2026, um den Flusslauf und seine unmittelbare Umgebung exakt zu dokumentieren. Die gesammelten Daten dienen dazu, den Hochwasserschutz optimal an die lokalen Gegebenheiten anzupassen. Die Planungsarbeiten für das Gesamtprojekt schreiten bereits voran, wobei das finale Bauprojekt im Laufe des Jahres 2027 erwartet wird. Diese zeitliche Struktur ermöglicht eine sorgfältige Vorbereitung aller notwendigen Schritte.

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Die präzise Erfassung der örtlichen Gegebenheiten ist unerlässlich, um künftige Massnahmen effektiv zu planen. Die Stadt Altstätten betont die Wichtigkeit dieser Vorarbeit für den langfristigen Schutz der Gemeinde. Ein visueller Ausblick zeigt, wie die Infrastruktur am Stadtbach auf Höhe des Klosters Maria Hilf künftig gestaltet sein könnte. Diese Vision basiert auf den aktuellen planerischen Überlegungen der Verantwortlichen.

Auswirkungen auf private Grundstücke

Betroffene sind insbesondere Grundeigentümer, deren Häuser direkt an den Stadtbach grenzen. Für solche Gebäude sind detaillierte Messungen im Keller und im Erdgeschoss erforderlich. Das zuständige Vermessungsbüro geht dabei sensibel mit der Privatsphäre der Bewohner um. Es kontaktiert die betroffenen Grundbesitzer persönlich vorab, um die Termine für die Messungen zu vereinbaren.

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Diese direkte Kommunikation stellt sicher, dass die Bewohner gut vorbereitet sind. Die Stadt Altstätten bedankt sich explizit bei den Anwohnern für ihr Verständnis. Die Unterstützung der Eigentümerinnen und Eigentümer gilt als wichtiger Faktor für den reibungslosen Ablauf. Die Behörde setzt auf Transparenz, um mögliche Unsicherheiten bei den Messarbeiten zu minimieren.

Nächste Schritte und öffentliche Information

Die nächsten Monate sind geprägt von der datenintensiven Arbeit im Feld. Die Ergebnisse der Vermessung fliessen direkt in die Ausarbeitung des Bauprojekts ein. Bis zur Veröffentlichung des finalen Plans im Jahr 2027 laufen detaillierte Berechnungen. Die Stadt Altstätten bleibt dabei stets über den Fortschritt der Projektentwicklung informiert.

Die hohe Dichte der Messungen garantiert eine fundierte Entscheidungsgrundlage. Dies dient dem langfristigen Schutz der Bevölkerung vor Überschwemmungen. Die Stadtverwaltung erwartet eine konstruktive Zusammenarbeit aller Beteiligten. Der Fokus liegt auf der Sicherheit und der Nachhaltigkeit der Infrastruktur in Altstätten.