Hochseeschutzabkommen: Meilenstein für den Meeresschutz erreicht – Inkrafttreten rückt näher

Meilenstein für den Meeresschutz : Das Hochseeschutzabkommen , auch bekannt als BBNJ -Abkommen, steht kurz vor dem Inkrafttreten, nachdem es die notwendige Anzahl von 60 Ratifizierungen erreicht hat. Dieser Schritt markiert einen bedeutenden Fortschritt in der internationalen Meerespolitik und eröffnet eine neue Ära für den Schutz der Biodiversität in den Weltmeeren. Das Abkommen, das nach fast zwei Jahrzehnten Verhandlungen am 4.

März 2023 abgeschlossen wurde, soll die biologische Vielfalt in den Gebieten außerhalb nationaler Hoheitsbefugnisse schützen. Diese Gebiete, die die Hohe See umfassen, machen fast zwei Drittel der Weltmeere aus und bedecken etwa die Hälfte der Erdoberfläche. Bislang waren diese riesigen Gebiete kaum geschützt, wobei weniger als 1 % umfassend geschützt war. Das BBNJ-Abkommen schafft nun einen kohärenten, umfassenden, internationalen und rechtsverbindlichen Rahmen, um diese Lücke zu schließen. Der Weg zum Inkrafttreten des Abkommens war von intensiven diplomatischen Bemühungen geprägt. Nach der formellen Annahme des Vertragstextes durch die Verhandlungsstaaten bei den Vereinten Nationen im Juni 2023 war die Ratifizierung durch mindestens 60 Staaten erforderlich. Nach dem Erreichen dieses Schwellenwerts beginnt nun eine 120-tägige Frist, bevor das Abkommen am 17. Januar 2026 völkerrechtlich wirksam wird. Dies bedeutet, dass die internationale Gemeinschaft in den kommenden Monaten intensiv an der Vorbereitung der Umsetzung des Abkommens arbeiten muss.\Die Umsetzung des BBNJ-Abkommens stellt eine große Herausforderung dar. Es beinhaltet die Errichtung von Meeresschutzgebieten, die Festlegung von Umweltverträglichkeitsprüfungen und die faire gemeinsame Nutzung mariner genetischer Ressourcen. Die Regierungen der Unterzeichnerstaaten müssen nun die erforderlichen Institutionen und Verfahren schaffen, um diese Ziele zu erreichen und einen dauerhaften Schutz der marinen Biodiversität zu gewährleisten. OceanCare-Geschäftsführerin Fabienne McLellan betonte, dass der wahre Maßstab für den Erfolg des Abkommens seine Umsetzung sein wird, wobei wirksamer Meeresschutz die Richtschnur für jeden Schritt sein muss. Johannes Müller, Ocean Policy Specialist bei OceanCare, ergänzte, dass das Abkommen konkrete Vorteile für die Meeresökosysteme und die in und von ihnen lebenden Gemeinschaften bringen muss. Die Vorbereitungskommission des BBNJ arbeitet bereits an der Umsetzung, und die nächste Sitzung ist für März 2026 geplant. Dabei ist es von entscheidender Bedeutung, dass alle Staaten am Abkommen teilnehmen. Zwölf EU-Mitgliedstaaten, darunter Deutschland, Österreich und die Schweiz, haben das Abkommen bisher noch nicht ratifiziert. Große Staaten müssen eine wichtige Rolle spielen, um dem Abkommen politisches Gewicht und Ressourcen zu verleihen und globale Führungsstärke in der Meerespolitik zu demonstrieren. Die internationale Gemeinschaft muss sich nun darauf konzentrieren, die Umsetzung so schnell wie möglich voranzutreiben, um die Vorteile des Abkommens voll auszuschöpfen.\Das BBNJ-Abkommen ist ein historischer Schritt, der einen Paradigmenwechsel im Umgang mit der marinen Vielfalt des Lebens darstellt. Es bietet die Grundlage für dessen Schutz in den weiten Meeresgebieten außerhalb nationaler Hoheitsbefugnisse. Die Instrumente des Abkommens umfassen Meeresschutzgebiete, Umweltverträglichkeitsprüfungen sowie die Nutzung, einschließlich Vorteilsausgleich, mariner genetischer Ressourcen der Hohen See. Das Abkommen unterstreicht die Notwendigkeit, die Ozeane als globale Ressource zu schützen und nachhaltig zu nutzen. Es ist ein wichtiger Beitrag zur Erreichung der Ziele des Übereinkommens über die biologische Vielfalt und der Ziele für nachhaltige Entwicklung, insbesondere Ziel 14, das sich auf das Leben unter Wasser konzentriert. Der Erfolg des Abkommens hängt davon ab, dass alle Staaten und Akteure zusammenarbeiten, um die vereinbarten Ziele zu erreichen. Dies beinhaltet die Bereitstellung von Finanzmitteln, die Stärkung der Kapazitäten und die Förderung der Forschung und Überwachung der Meeresökosysteme. Nur durch gemeinsames Handeln kann der Schutz der marinen Biodiversität in der Hohen See gewährleistet und die Gesundheit der Ozeane für zukünftige Generationen erhalten werden. Die kommenden Jahre werden entscheidend sein, um das volle Potenzial des BBNJ-Abkommens zu entfalten und die Erwartungen der internationalen Gemeinschaft zu erfüllen. Die Welt blickt auf die Regierungen, die jetzt die Verantwortung tragen, das Abkommen effektiv umzusetzen und sicherzustellen, dass die Ozeane als integraler Bestandteil unseres Planeten geschützt werden





