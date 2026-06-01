Hochschule für Informatik FHNW eröffnet High Performance Computing Lab

Die Hochschule für Informatik FHNW eröffnet ein High Performance Computing Lab, um komplexe Fragen zu bearbeiten. Mit dem kürzlich eröffneten HPC Lab schafft die Hochschule für Informatik FHNW eine Umgebung, in der solche rechenintensiven Anwendungen entwickelt, getestet und in die Praxis überführt werden können.

Die Hochschule für Informatik FHNW eröffnet ein High Performance Computing Lab, um komplexe Fragen zu bearbeiten. Datenmengen wachsen rasant, KI-Anwendungen werden komplexer und viele Fragestellungen aus Wissenschaft und Wirtschaft lassen sich nur noch mit spezialisierter Rechenleistung bearbeiten.

Genau hier setzt High Performance Computing (HPC) an. Mit dem kürzlich eröffneten HPC Lab schafft die Hochschule für Informatik FHNW eine Umgebung, in der solche rechenintensiven Anwendungen entwickelt, getestet und in die Praxis überführt werden können. High Performance Computing steht für das Zusammenspiel leistungsstarker Hardware und optimierter Software, um große Datenmengen effizient zu verarbeiten und komplexe Simulationen durchzuführen.

Ob in der Klimaforschung, der Medizin, der Industrie oder im Bereich künstlicher Intelligenz - HPC ist heute eine grundlegende Voraussetzung für Innovation und wissenschaftlichen Fortschritt. Vor diesem Hintergrund schafft die FHNW mit dem HPC Lab gezielt Kompetenzen in diesem Bereich. Es ist Teil der strategischen Neuausrichtung der Hochschule für Informatik FHNW, die im Januar des vergangenen Jahres gegründet wurde. In diesem Zusammenhang wurden sogenannte Labs als Kompetenzzentren etabliert.

Sie dienen als offene Experimentier- und Entwicklungsräume und fördern den Austausch zwischen Studierenden, Wirtschaftspartnern und der FHNW. Das HPC Lab wurde am 28. Mai 2026 im Rahmen einer offiziellen Feier mit rund 90 Gästen eröffnet. Partner, Interessierte und Mitarbeitende erhielten dabei einzigartige Einblicke in die neue Infrastruktur mit leistungsfähigen GPU- und CPU-Clustern, skalierbaren Speicherlösungen sowie spezialisierten Software-Umgebungen für KI, Simulation, Datenanalyse und maschinelles Lernen.

Damit können anspruchsvolle Anwendungen wie das Training von KI-Modellen, Simulationen physikalischer Prozesse oder datenintensive Analysen effizient umgesetzt werden. Doch CPUs und GPUs sind nicht das Ende der Entwicklung im HPC. Neue Computing-Technologien wie Dataflow, Wafer-Scale-Engines, Neural Processing Units und energieeffiziente KI-Beschleuniger könnten durch deutlich höhere Geschwindigkeiten und einen geringeren Energieverbrauch ganz neue Möglichkeiten im Computing schaffen.

Das HPC Lab ist eine Plattform für Experimente und Technologiebewertung, die sich auf praktische Anwendungen neuer Hardware konzentriert und sowohl Industriepartnern als auch akademischen Partnern offensteht. Gleichzeitig rückt mit der zunehmenden Bedeutung von HPC auch dessen ökologischer Fußabdruck stärker in den Fokus. Rechenintensive Anwendungen benötigen erhebliche Ressourcen. Die Hochschule für Informatik FHNW berücksichtigt diese Entwicklung und verfolgt das Ziel, Hochleistungsrechnen verantwortungsvoll und ressourcenschonend einzusetzen.

Themen wie Effizienz, Monitoring und nachhaltige Nutzung von Infrastruktur werden daher von Beginn an mitgedacht und in Lehre und Forschung integriert. Die gesteigerte Leistungsfähigkeit von HPC-Systemen war entscheidend für bemerkenswerte Durchbrüche in der KI. Das Training großer Sprachmodelle wäre ohne schnelle und integrierte GPU-Clusters nicht möglich. Doch das ist erst der Anfang: In Zukunft wird mehr Rechenleistung neue Erfindungen im Bereich der künstlichen Intelligenz ermöglichen.

Mit dem HPC Lab wollen wir in dieser Entwicklung die zentrale Akteurin für den Technologietransfer sein, so Prof. Dr. Tomasz Kacprzak, Leiter HPC Lab. Das HPC Lab ist eng in die Ausbildung der Hochschule für Informatik FHNW eingebunden und bildet insbesondere in der Studienrichtung des Bachelors in Science in Informatik eine zentrale Lernumgebung. Studierende erwerben eine fundierte Informatikausbildung mit klarem Fokus auf künstliche Intelligenz und Hochleistungsrechnen, wobei sie ihr Wissen von Beginn an in praxisnahen Projekten anwenden.

Sie entwickeln und trainieren KI-Modelle für Anwendungen in Industrie und Forschung und lernen, diese ressourcenschonend auf skalierbaren Infrastrukturen umzusetzen. Konkret arbeiten sie beispielsweise an der Entwicklung und dem Tuning von KI-Modellen für industrielle Anwendungen, etwa zur Qualitätskontrolle in der Produktion, zur Analyse großer Sensordatenströme oder für Vorhersagemodelle in der Energie- und Klimaforschung. Auch für Forschungsprojekte und Kooperationen mit Unternehmen bietet das HPC Lab eine wichtige Grundlage.

Partner aus der Wirtschaft können neue datengetriebene Geschäftsmodelle erproben, Prototypen entwickeln oder bestehende Prozesse mithilfe von KI und Simulation verbessern. So entsteht ein Umfeld, in dem Wissen nicht nur generiert, sondern gemeinsam weiterentwickelt und direkt in die Praxis überführt wird





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