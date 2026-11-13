Hochqualifizierte Spanierin in der Schweiz: Von der Fabrik zur Modekette ohne Probezeitlohn

Die 25-jährige Judith Montalvo startete mit Masterabschluss in der Schweiz. Nach einer Zeit in der Lebensmittelindustrie und einer problematischen Bürostelle findet sie nun Zufriedenheit bei Zara in Zürich.

Die 25-jährige Spanierin Judith Montalvo zog mit großen Hoffnungen in die Schweiz, um ihre berufliche Zukunft zu gestalten. Trotz eines erworbenen Masterabschluss es und der Beherrschung von vier Sprachen sah der tatsächliche Berufsstart zunächst völlig anders aus als geplant. Statt einer entsprechenden Karriere landete sie zunächst in einer Lebensmittelfabrik, eine Situation, die sie als wenig passend für ihr Profil empfindet.

Berufliche Realität ohne Passgenauigkeit

Montalvo war voller Vorfreude und hatte sogar genügend Geld gespart, um im Notfall einen kurzen Aufenthalt zu überbrücken. Doch die tägliche Realität in der Produktion entsprach nicht ihren Erwartungen. Sie stellt klar, dass sie für körperliche Schwerstarbeit acht Stunden am Tag nicht gemacht sei, obwohl sie akademisch hochqualifiziert ist. Diese Diskrepanz zwischen Qualifikation und eingesetzter Tätigkeit prägte ihre erste Zeit im Land.

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Kritik an Bedingungen ohne Lohnzahlung

Der Wechsel in den Bürobereich verlief für die Spanierin schließlich ebenfalls nicht reibungslos. Eine Position, die äußerlich ideal auf sie zugeschnitten schien, barg eine versteckte Falle während der Einarbeitungszeit. Für die ersten zwei Wochen sah der Vertrag keine Lohnzahlung vor. Montalvo bezeichnet diese Bedingung als klares Warnsignal und betonte, dass sie keinen Arbeitsvertrag unterschrieben habe, bevor sie den Arbeitsplatz wieder verließ.

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Zufriedenheit durch direkten Kundenkontakt

Letztlich fand Judith Montalvo jedoch eine neue Anstellung bei der Modekette Zara in Zürich. Diese Position bringt sie nun in direkten Kontakt mit Kunden, was ihr ermöglicht, ihre Deutschkenntnisse täglich in der Praxis zu schärfen und zu verbessern. Sie äußert sich zufrieden mit diesem neuen Kapitel und schätzt die Chance, ihre sprachlichen Fähigkeiten im beruflichen Alltag anzuwenden.