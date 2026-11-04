Hochnebel und Frostgefahr am Donnerstag in der Schweiz

Am Donnerstag erwartet den Alpenraum ausgedehnter Hochnebel mit lokaler Auflösung und niedrigen Temperaturen. Warnung vor Glätte in schattigen Bereichen.

Am Donnerstag liegt der Alpenraum am Südrand eines kräftigen Hochdruckgebiets mit dem Zentrum über der Nordsee. Mit einer mässigen Bise nströmung gelangt in den unteren Luftschichten feuchte Luft zur Alpennordseite, während zur Alpensüdseite feuchte Luft aus der Poebene fliesst. Dies führt zu einer deutlichen Beeinträchtigung der Sichtverhältnisse in den tiefen Lagen.

Metereologische Entwicklung und Luftströmungen

Im Verlauf der Woche nimmt die Bise am Donnerstag ab, wodurch die Chancen auf eine Auflösung des Hochnebels steigen. Auf der Alpensüdseite lässt die Feuchtezufuhr nach, was zu einer allmählichen Verbesserung der Wetterlage führt. Im weiteren Verlauf des Freitags legt sich eine schwachaktive Störungszone aus Südwesten über die Schweiz. In ihrem Vorfeld hält sich insbesondere im zentralen und östlichen Mittelland noch ein angefeuchteter Kaltluftsee.

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Die meteorologischen Bedingungen variieren deutlich zwischen den verschiedenen Regionen. Auf der Alpennordseite liegt ausgedehnter Hochnebel mit einer Obergrenze bei etwa 1000 Metern. Gebietsweise ist im Tagesverlauf eine Auflösung zu erwarten. Darüber sowie in den übrigen Gebieten ist trotz einiger Wolkenfelder meist Sonnenschein zu verzeichnen. In der Nähe des Walliser Alpenhauptkamms bleibt es jedoch weiterhin oft bewölkt.

Temperaturverläufe und regionale Unterschiede

Die Temperaturen entwickeln sich je nach Lage unterschiedlich. Im Mittelland und in den Voralpen liegen die Temperaturen in den Niederungen am frühen Morgen zwischen 0 und 5 Grad Celsius. Am Nachmittag steigen die Werte auf 7 bis 10 Grad an. Im Churer Rheintal sind sogar bis zu 14 Grad Celsius möglich. In den Bergen weht zeitweise mässiger Südwind, während in den Alpentälern eine Föhntendenz erkennbar ist. Auf einer Höhe von 2000 Metern liegt die Temperatur bei rund 5 Grad.

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Auf der Alpennordseite sind die Morgenwerte leicht niedriger und liegen zwischen 1 und 4 Grad. Am Nachmittag erwärmt es sich auf rund 8 Grad, im Wallis mit Föhntendenz bis auf 14 Grad. Im Mittelland ist eine Bisenstörung zu erwarten. In den Bergen weht schwacher Wind aus südlicher Richtung. Auf 2000 Metern beträgt die Temperatur rund 4 Grad. Auf der Alpensüdseite ist zunächst teilweise Bewölkung zu sehen, im Tagesverfolg geht dies in ziemlich sonniges Wetter über. Im Engadin ist vorwiegend Sonne zu verzeichnen.

Sicherheitswarnungen und Verkehrshinweise

Besondere Vorsicht ist bei Temperaturen nahe null Grad geboten. Feuchte Stellen können örtlich gefrieren, was zu gefährlicher Glätte führt. Autofahrer sollten auf Brücken, in schattigen Waldabschnitten und auf Nebenstrassen besonders aufmerksam sein. Es wird empfohlen, für die erste Fahrt des Tages etwas mehr Zeit einzuplanen, um Risiken zu minimieren. Die Temperaturanzeige im Auto zeigt die Lufttemperatur an und nicht die der Fahrbahn, sodass selbst bei wenigen Plusgraden Glätte auftreten kann.

Um die Sichtbarkeit zu gewährleisten, sollten Beschlag und allfälliger Reif von Seitenscheiben und Aussenspiegeln entfernt werden. Ein kleines freies Sichtfeld auf der Frontscheibe reicht nicht aus, um Velos und zu Fuss Gehende rechtzeitig zu erkennen. Bei eingeschränkter Sicht ist das Abblendlicht bewusst einzuschalten. Die Lichtautomatik allein ist keine ausreichende Sicherheit. Der Abstand muss erhöht werden, da sich die Sicht innerhalb kurzer Strecken verändern kann.

Weiteres Wetter und Publikumsbeteiligung

Auch wenn der Himmel aufklart, können schattige Wege noch feucht und laubbedeckt sein. Velofahrer sollten das Tempo vor Kurven reduzieren und kräftiges Bremsen auf nassem Laub vermeiden. Für Wanderer gilt, dass mildere Temperaturen in den Tälern wenig über das Kälteempfinden auf einem Grat aussagen. Eine winddichte Jacke und zusätzliche Kleidung sind ratsam, insbesondere bei Touren nahe dem Alpenhauptkamm. Die örtliche Bewölkung sollte genau geprüft werden.

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Ein sonniger Nachmittag kann dazu verleiten, länger draussen zu bleiben. Der Rückweg sollte jedoch vor der Dunkelheit geplant werden, und eine Lampe ist mitzunehmen. Vor einer Velofahrt sind Vorder- und Rücklicht zu kontrollieren sowie gut sichtbare, reflektierende Elemente zu tragen. Leserinnen und Leser können das Wetter live erleben und Fotos im Facebook-Gruppe "Dein Wetter in der Schweiz" teilen. Ausgewählte Bilder erscheinen im Wetterbericht unter "Wetterimpressionen von gestern und heute".