Hitzige Debatte zur Abschaffung des Eigenmietwerts

Die Schweiz stimmt im September 2023 über die Abschaffung des Eigenmietwerts ab. In einer ersten Diskussion in der Abstimmungs-«Arena» wurden die Vor- und Nachteile kontrovers diskutiert.

Die Abschaffung des Eigenmietwert s steht in der Schweiz im September 2023 zur Entscheidung. In einer ersten Debatte in der Abstimmungs-«Arena» wurden die Vor- und Nachteile des Systems kontrovers diskutiert. Der Eigenmietwert ist eine Steuer, die für theoretische Mieteinnahmen von Wohnungseigentümern erhoben wird. Dabei sind verschiedene Abzüge möglich, beispielsweise für Unterhaltskosten oder Hypothekarzinsen.

Die Abschaffung des Eigenmietwerts würde einen Systemwechsel bedeuten, bei dem eine grössere Anzahl an Abzügen gestrichen würde. Der Präsident des Hauseigentümerverbands, Gregor Rutz von der SVP, kritisierte den Eigenmietwert als ungerecht, da Eigentümer für ein Haus gespart und auf andere Dinge verzichtet hätten. Er argumentierte, dass das System einen Anreiz für Schulden verursache und daher ein volkswirtschaftliches Risiko darstelle. Eva Herzog, SP-Ständerätin und ehemalige Finanzdirektorin des Kantons Basel-Stadt, positionierte sich gegen die Vorlage. Sie sah im Eigenmietwert einen Versuch, Mieterschaft und Hauseigentum auszugleichen und betonte, dass Eigentümer bereits einer privilegierten Position seien. Eva Herzog befürchtet, dass die fehlenden Steuereinnahmen die Allgemeinheit belasten würde und monierte gleichzeitig, dass es an anderer Stelle Handlungsbedarf gäbe, um Mieter zu entlasten. Martin Bühler, Finanzdirektor des Kantons Graubünden, vertrat die Konferenz der Kantonsregierungen, die mit dem Kompromiss nicht zufrieden ist. Die fehlenden Steuereinnahmen könnten zu Kürzungen von Leistungen der Kantone und Gemeinden führen. Die Kantone, so Bühler, seien unglücklich über die Zusatzbelastung, die sie durch die Abschaffung des Eigenmietwerts erlitten sollen. Gregor Rutz appellierte, dass die Kantone mit der Verfassungsänderung die Möglichkeit erhalten sollten, eine Objektsteuer einzuführen. Er sieht in der Abschaffung des Eigenmietwerts und der Einführung der Objektsteuer als Lösung für das Problem der Finanzierung von öffentlichen Leistungen.





LuzernerZeitung / 🏆 28. in CH Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Eigenmietwert Abschaffung Schweiz Steuern Politik Debatte

Switzerland Neuesten Nachrichten, Switzerland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Frühfranzösisch: Kolumne von Carmen KiserKolumnistin Carmen Kiser schreibt über die Abschaffung des Frühfranzösisch – und warum das falsch ist.

Weiterlesen »

Abschaffung des Eigenmietwerts: Wer profitiert, wer verliert?Die Schweiz stimmt über die Abschaffung des Eigenmietwerts ab. Welche Folgen hätte dies für Mieter und Eigentümer?

Weiterlesen »

Eigenmietwert abschaffen – worum geht es konkret? Antworten im PodcastAm 28. September stimmen wir über die Abschaffung des Eigenmietwerts ab. Was am Anfang niemand verstand, wird inzwischen engagiert diskutiert – mit welchem Ausgang?

Weiterlesen »

SRF-«Arena»: Eigenmietwert sorgt für hitzige DebatteDie Diskussion um die Abschaffung des Eigenmietwerts spaltet die Schweiz. Befürworter und Gegner äussern ihre Standpunkte in der SRF-«Arena».

Weiterlesen »

Abschaffung der täglichen Höchstarbeitszeit sorgt für grosse SorgenDie geplante Abschaffung der täglichen Höchstarbeitszeit spaltet Deutschland. Fast drei Viertel fürchten gesundheitliche und soziale Folgen.

Weiterlesen »

Abschaffung des Eigenmietwerts: Finanzielle Belastungen und politische KonsequenzenDie Schweiz steht vor einer Entscheidung: soll der Eigenmietwert abgeschafft werden? Während Befürworter von Gerechtigkeit und Stärkung des Eigentums sprechen, warnen Gegner vor finanziellen Belastungen und Komplexität für die Kantone.

Weiterlesen »