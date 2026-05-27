Hitzewellen in Schweizer Städten: Massnahmen und Herausforderungen

Der Klimawandel verschärft die Hitze in Städten. SRF-Wissenschaftsredaktor Christian von Burg erklärt Konzepte wie die Schwammstadt und die Bedeutung von Entsiegelung, Begrünung und Durchlüftung.

Der Sommer ist da - und mit ihm steigen die Temperaturen. Besonders in den Städten wird die Hitze schnell drückend. Oft ist es dort deutlich wärmer als im Umland.

Materialien wie Beton, Glas oder Metall speichern Wärme und versiegelte Flächen heizen sich schnell auf. Das Problem ist längst bekannt - und wird durch den Klimawandel weiter verschärft. Auch Schweizer Städte sind gefordert. SRF-Wissenschaftsredaktor Christian von Burg erklärt, welche Massnahmen helfen können.

Was unternehmen Städte konkret gegen die Hitze? Viele Städte arbeiten mit dem Konzept der sogenannten Schwammstadt. Man versucht, den Boden unter der Stadt als Schwamm zu nutzen, der Regenwasser aufsaugt und bei Bedarf wieder abgibt. Also konkret jetzt bei diesen hohen Temperaturen verdunstet ein Teil der Bodenfeuchte wieder und auch die Bäume, Büsche und das Gras ziehen Wasser und verdunsten es ebenfalls, was die Umgebung kühlt.

Damit das gut funktioniert, muss man mehr Flächen in der Stadt wieder entsiegeln, damit Wasser versickert. Man muss mehr Bäume pflanzen und Fassaden und Dächer begrünen. Andere Länder um uns herum sind da weiter. Aber die Schweizer Städte holen auf und fast alle haben unterdessen entsprechende Projekte.

Es braucht zum Beispiel Schneisen, welche die Durchlüftung der Städte ermöglichen. Es braucht kühle Orte für extreme Hitzeereignisse und entsprechende Dispositive für Altersheime und Spitäler. Das empfehlen viele Experten gerade eben wieder in einer Studie, die Schweizer Klimawissenschaftler in den letzten Wochen publiziert haben. Wie viel lässt sich mit solchen Massnahmen erreichen?

Insbesondere der Schatten von Bäumen bringt nachweislich viel. Ungleich mehr übrigens als die Verdunstung bringt. Auch Sickergruben, offene Wasserflächen, Fassaden und Dachbegrünungen lohnen sich. Diese Dinge haben oft auch positive Nebenwirkungen für Tiere und Pflanzen in der Stadt.

Zudem werden so die Kanalisationen und die Kläranlagen entlastet, die heute bei Starkregen teils überlaufen. Trotz all dieser Vorteile darf man keine Wunder erwarten. Wenn es heute zum Beispiel in Basel 33 Grad warm ist. So lässt sich die Stadt mit viel Schatten und Grün nicht auf, sagen wir, 28 Grad herunterkühlen.

Das ist unmöglich. Es geht vielmehr darum, Gegensteuer zu geben, damit sich die Städte möglichst nicht noch mehr aufheizen oder zumindest in der Nacht wieder besser auskühlen. Denn die Klimawissenschaftler sagen: Wir müssen noch mit deutlich höheren Temperaturen rechnen. Worauf müssen sich die Städterinnen und Städter einstellen?

Die bisherigen Hitzerekorde liegen so zwischen 39.7 Grad in Genf und 36.5 Grad in Zürich. Doch die Forschungsgruppe um Erich Fischer von der ETH Zürich hat mit ihren Modellierungen gezeigt, dass wir schon heute bei einer Klimaerwärmung von plus 1.5 Grad mit Temperaturen von bis zu 43 Grad in unseren Städten rechnen müssen. Was wir in den letzten Jahren erlebt haben, das ist sozusagen das neue Normal.

Da gehört auch dazu, dass wir nicht nur im Hochsommer, sondern schon jetzt im Mai oder aber auch noch im September solche Hitzephasen haben können. Wenn sich die Welt noch stärker erhitzt, wir steuern derzeit auf plus 2.6 Grad zu -, dann kann man diese Hitze-Extreme für unsere Städte entsprechend noch weiter hochrechnen. Die Städte müssen also handeln, um die Lebensqualität zu erhalten und die Gesundheit der Bevölkerung zu schützen.

Die Umsetzung der Schwammstadt, mehr Grünflächen und die Entsiegelung von Böden sind zentrale Elemente. Auch die Anpassung von Gebäuden, etwa durch weisse Dächer oder Aussenjalousien, kann helfen. Jeder einzelne kann zudem durch einfache Massnahmen wie das Bewässern von Bäumen oder das Meiden von Hitzeinseln zur Kühlung beitragen. Die Herausforderung ist gross, aber mit einem Bündel von Massnahmen lässt sich die Hitze in den Städten spürbar reduzieren.

Langfristig müssen Städte umgebaut werden, um den neuen klimatischen Bedingungen gerecht zu werden. Die Forschung liefert die Grundlagen, die Politik muss nun entschlossen handeln. Nur so können wir die Städte lebenswert halten für kommende Generationen





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